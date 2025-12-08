台中推「保育柑仔店Plus」 便利商店也能守護黑熊生態

林業保育署台中分署陳啓榮副分署長（右三）至松鶴部落與阿嬌姨共同推廣改良式獵具。（林業保育署台中分署提供／林弘笙呆中傳真）

林業保育署台中分署為兼顧原住民狩獵文化與山村防治獸害需求，同時降低非目標物種遭誤捕風險，與大甲溪沿線谷關地區松鶴部落「阿嬌姨的店」及大梨山地區3間便利商店合作，打造升級版「保育柑仔店Plus」。除了設置改良式獵具兌換據點、更新保育資訊外，民眾還能透過LINE群組預約獵具交換，搭配專人到府服務，形成全方位山林共好行動基地。

「阿嬌姨的店」長期與林業保育署台中分署合作，除販售友善農產品，也常參與社區保育行動、協助野生動物救傷通報。此次店內成為「保育柑仔店」，部落居民可持舊獵具免費換取改良式獵具，並獲100元購物金兌換店內商品，成為台中分署推動在地保育的重要夥伴。

林業保育署台中分署考量梨山地區地理及生活特性，推出「保育柑仔店Plus」升級服務，與3家便利商店合作，在店內張貼改良式獵具推廣海報，民眾只需掃描QR Code加入「梨熊有心」LINE群組，即可預約兌換獵具，由專人到府提供服務，並可獲便利商店咖啡兌換券1張。為照顧當地多元文化需求，宣導小卡提供多國語言，由店員結帳時協助發放，提醒外籍移工野生動物不得隨意獵捕，「梨熊有心」群組內同時提供黑熊生態資訊、保育政策及目擊通報功能，讓黑熊保育訊息跨越語言障礙，鼓勵更多人參與友善保育行動。

林業保育署台中分署表示，目前大安溪流域已有桃山（雪山坑）、達觀、雙崎、三叉坑、竹林等5個部落組成狩獵自主管理組織，居民透過協會成員協助推廣，使用改良式獵具的人數逐漸增加。大甲溪沿線南勢、哈崙台部落亦參與自主管理計畫，松鶴部落及大梨山地區尚未建立自主管理時，透過「保育柑仔店Plus」提供因地制宜的全方位服務，深入社區凝聚保育夥伴力量，鼓勵汰換舊型獵具，擴大保育行動成效。

林業保育署台中分署強調，未來將持續鼓勵山村居民換領改良式獵具，並提醒每日巡查陷阱，若誤捕保育類動物，可主動通報免除法律責任；透過串聯部落與社區，黑熊保育行動將持續擴及更多山村，實現山林與社區共生共榮。

