台中市政府積極推動經濟活動，推出橫跨新年至農曆年的「台中HI8」八大慶祝活動，旨在吸引民眾消費並提供豐富獎項。活動涵蓋演唱會、燈會等多元內容，參與民眾有機會抽中百萬現金、汽車及八家頂級飯店總統套房住宿體驗。台中市長盧秀燕特別強調，這系列活動不僅能帶動台中旅遊熱潮，更能促進當地經濟發展，同時提供民眾「不用選舉的總統級體驗」，邀請全國民眾共襄盛舉。

台中推「HI8」八大活動 抽百萬現金「這體驗」總統級享受。(圖／TVBS)

台中市街頭隨處可見大型「8」字裝飾，這代表著市政府精心策劃的「HI8開趴慶祝活動」，是一系列橫跨新年與農曆年的慶典活動。台中市長盧秀燕親自主持記者會，向大家介紹「台中HI8」的八項精彩活動，熱情邀請全國民眾前來台中參與盛會。

「台中HI8」的八項精彩活動，熱情邀請全國民眾前來台中參與盛會。(圖／TVBS)

盧秀燕表示，市政府的施政重點就是「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」，此次推出的系列活動明顯展現了搶攻過年商機的企圖心。這些接力登場的慶典活動內容豐富多元，不僅有精彩的演唱會，還有各式燈會展覽。從西洋的耶誕節燈會，到農曆春節及元宵燈會，活動規劃完整而連貫。

台中推８大慶典！百萬現金「總統套房」等你拿。(圖／TVBS)

跨年夜將有五月天、蕭敬騰等知名歌手帶來的演唱會，元旦升旗儀式過後，一系列活動將持續進行，目的是吸引更多遊客到台中旅遊。參與民眾還能參加抽獎活動，最大獎包括百萬現金、價值百萬的汽車，以及入住八家頂級飯店總統套房的機會。

跨年夜將有五月天、蕭敬騰等知名歌手帶來的演唱會。(圖／TVBS)

盧秀燕幽默地說：「老實講，這8個總統套房我都沒去過，所以我也很希望我們的市民家人、我們全國的民眾有機會當總統，住總統套房。」這種「不用選舉的總統級體驗」成為活動的一大亮點。她進一步表示，將請每一家參與活動的飯店陸續開箱展示其總統套房，讓民眾一睹奢華風采。

盧秀燕最後強調，這系列活動最重要的目的是邀請民眾來到台中，在台中消費，開心掏荷包，將消費力留在台中，進而促進當地經濟繁榮發展。

