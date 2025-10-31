台中掩埋場包商竟送「石頭土」蓋廚餘 環保局急滅火
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府12處掩埋場倒廚餘被倒成「廚餘海、燕圾湖」，行政院長卓榮泰昨視察文山垃圾掩埋場時要求廚餘掩埋要改善，不料晚上市府建設局包商載來的土摻雜大量石頭土塊，根本不能用，被批提油救火，環保局主秘江明山今天解釋，包商提出來的土方，粒徑大，環保局認為不適合，也沒有讓土方進來；副市長鄭照新也說，現在已封閉9個掩埋埋，依規定30公分的覆土，並加高為50公分加強覆土。
江明山說，台中市衛生掩埋場覆土，依一般衛生掩埋場規定，覆土選擇粒徑小的砂土，有防臭和氣密的效果，環保局依規定選擇適用土方，由於覆土後上面會有廚餘的水滲出來，市長指示加強覆土，建設局也來幫忙。
江明山今天在非洲豬瘟中央前進應變所記者會指出，建設局提出來的土方，由於粒徑大，環保局認為不適合，也就沒有讓土方進來，因此掩埋埋也沒有用粒徑較大土方掩埋。
鄭照新補充說，台中市原來12處廚餘掩埋場減至3個，都有按中央指引執行，在封閉的9個坑泂裡，依規30公分的覆土，並加高為50公分，但覆土採集有礫石，環保局會檢查，粒徑過大，不會採用，因此進到掩埋場都合乎覆土規定，也會與中央一同稽查，不會用不合格的礫石。
