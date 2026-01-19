台中提名陷僵局！鄭麗文喊「沒理由勸退楊瓊瓔」：黨內協調一直都在進行

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受節目《《中午來開匯》》專訪時表示，若協調不成就採取初選，大家都認為江啟臣是理所當然的市長人選，但選舉就是這樣，總有各種可能的變化，參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪，黨中央沒有理由一定要勸退她。

鄭麗文表示，楊瓊瓔在地方上是個非常資深、熱情、接地氣且對國民黨十分忠誠的人，她曾在台中市政府擔任副市長，從各方面來看，都是一位很稱職的台中市長候選人。江啟臣更不用說，2018年跟盧秀燕一爭，非常有民主風度，他是現任立法院副院長，在台中的聲望之高，大家都認為他是理所當然的市長人選。

不過，鄭麗文說，選舉就是這樣，總有各種可能的變化，參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪。這段時間的溝通與協調，黨內一直都有在進行，台中市所有大佬，無論是市長、議長都很關心，她也呼籲外界不要著急，也不要誤會，她沒有怕得罪誰而不處理，事實上她與雙方關係都很好。

鄭麗文指出，正如她所說，黨有黨的遊戲規則。如果楊瓊瓔經過評估後下定了很大的決心，是真心誠意、且完全遵守黨的規則，那就沒有理由一定要勸退她。若最終內部協調無法順利產生「定於一尊」的候選人，國民黨就會根據黨內規定進行初選。她認為，不需要把初選視為洪水猛獸，根據黨內規定，初選採「七三制」，也就是70%民調、30%黨員投票，除非所有參加初選的候選人都同意變更遊戲規則，例如改為全民調，否則就只能回歸黨的原有制度。

至於目前台中市是否協調好？鄭麗文則說，16日的協調沒有結論，所以還會再協調一次。

