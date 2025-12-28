台中搜救犬赴德交流 強化救災量能

台中市消防局搜救犬隊實際操作教官的犬隻進行搜索訓練。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市消防局搜救犬隊應德國聯邦救難犬協會邀請，由小隊長郭俊儀率領隊員陳伊媛、張憲騰前往德國欣克塞及莫斯巴赫訓練中心，完成為期近兩週的密集實作訓練與技術交流，引進歐洲先進搜救犬訓練理念與實務經驗，強化在重大災害搜救任務中的專業能量。

消防局表示，此次訓練內容聚焦於「路徑追蹤」與「瓦礫搜索」兩大核心能力，並結合高干擾氣味追蹤、長距離路徑判讀、複雜瓦礫堆搜索、夜間搜尋及團隊協作測驗等實作課程。透過ＢＲＨ資深教官即時指導與情境式評估，協助領犬員在高度壓力與複合環境中精進判斷能力，全面提升搜救犬在實戰任務中的穩定度與效率。

廣告 廣告

台中市消防局搜救犬隊於訓練中心搜索場安排待救者位置準備進行搜索訓練。（記者陳金龍翻攝）

目前消防局搜救犬隊編制領犬員六人、搜救犬八隻，包含路徑搜救犬三隻、瓦礫搜救犬四隻及具雙功能任務犬一隻，長期支援國內重大災害救援任務，並曾參與土耳其震災、花蓮地震、台南維冠大樓倒塌及花蓮馬太鞍溪堰塞湖等搜救行動。台中市特種搜救隊也於今年十月通過重型搜救隊認證。