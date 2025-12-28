台中搜救犬隊赴德 精進瓦礫搜索

台灣搜救犬隊揚名國際，台中市消防局上個月接受德國聯邦救難犬協會（BRH）邀請，帶隊赴德國訓練中心參加為期近2周的實作訓練以及技術交流。消防局28日表示，此次交流除引進歐洲先進搜救犬訓練理念，也著重路徑追蹤、瓦礫搜索核心能力訓練提升，希望能進一步強化台中市在重大災害搜救任務中的專業能量。

BRH與台灣的情誼可追溯至民國88年921大地震，當年BRH派遣搜救犬與專業人員跨海來台投入震災救援行動，協助在瓦礫堆中搜尋受困民眾，成為台灣早期引進國際搜救犬專業體系的重要關鍵夥伴，BRH近年間也陸續接待亞洲、美洲及歐洲多國官方搜救犬隊訓練交流，成為國際搜救犬專業發展的重要平台。

消防局說，搜救犬隊編制目前有領犬員6人、搜救犬8隻，包含路徑搜救犬3隻、瓦礫搜救犬4隻及具雙功能任務犬1隻，該局於106年與BRH簽署長期合作備忘錄，持續推動國際搜救技術交流，並定期派遣領犬員赴德受訓，確保訓練體系與國際標準同步。

消防局說明，此次訓練內容圍繞於路徑追蹤和瓦礫搜索核心能力，並結合高干擾氣味追蹤、長距離路徑判讀、複雜瓦礫堆搜索、夜間搜尋及團隊協作測驗等實作課程，透過BRH資深教官指導與情境式評估，協助領犬員在高度壓力與複合環境中精進判斷能力，全面提升搜救犬在實戰任務中的穩定度與效率。

消防局強調，搜救犬是災害現場最關鍵的生命探測夥伴，國際交流不僅是技術精進，更是責任與使命的傳承，未來將持續深化與BRH及其他國際專業組織的合作，結合INSARAG國際搜救規範，打造更具韌性與即戰力的搜救犬體系，守護市民安全，並為國際人道救援貢獻力量。