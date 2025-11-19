台中搶燒事業廢棄物 議員爆自家垃圾堆成山

▲原本是山谷的大里垃圾場，這幾年因掩埋巨量垃圾快速形成垃圾山。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 台中市3座焚化爐不敷使用，每年有數萬公噸垃圾倒在大里垃圾場。市議員吳佩芸指出，問題癥結在台中對一般事業廢棄物的收費久未調整，甚至只有高雄最高收費的1/3，台中狂燒外縣市垃圾和事業廢棄物，導致自己的垃圾無處燒。市長盧秀燕表示，會後她將召集所屬全面改善，並預告「該調高就要調高、不該燒的就不燒」。

▲市議員吳佩芸驚爆大里垃圾山變胖又變高的原因，是低價搶一般事業廢棄物到台中燒。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.19）

台中市大里垃圾山年年變胖又變高，根據環保局資料，2018年大里垃圾場掩埋不到2萬公噸，之後快速增加，如今總掩埋量累積到53萬公噸，原本的山谷被填成垃圾山，無黨籍市議員吳佩芸今（19）日質詢時指出，究其癥結不是被燒廚餘的突發事件排擠，而是焚化爐燒太多外地垃圾與事業廢棄物，導致自己的民生垃圾無處燒。

廣告 廣告

昨天剛上任的環保局長吳盛忠表示，各縣市焚化爐常有歲修期間互相代燒的情形，若有足夠餘裕，也會燒一般事業廢棄物。但吳佩芸指出，原本3座焚化爐燒的外地垃圾、事業廢棄物不多，近兩年卻增加數倍，光是烏日、后里兩爐去年就高達24萬公噸，是埋在大里垃圾總量的6成；今年前3季的數字則比去年一整年還要多。

吳佩芸質疑，為何台中自家垃圾燒不完，外地垃圾卻越燒越多。市長是否授意環保局帶頭違法？盧秀燕表示，將請環保局會後向她報告，為什麼自己都不夠燒了，還要幫外縣市代燒？吳佩芸答「因為台中長期以低價搶事業廢棄物來燒，自家垃圾只能掩埋」。

▲吳佩芸秀出北中南對一般事業廢棄物的收費標準，高雄最高收費是台中3倍。（圖／台中市議員吳佩芸提供，2025.11.19）

吳佩芸說，台中對一般事業廢棄物的收費已多年未調整，每公噸2250元一口價，相比台北去年9月調整的3600元、高雄分級收費最高6300元，落差太大，市府根本沒有下定決心好好處理垃圾。她要求吳盛忠承諾，在大里垃圾山問題尚未處理前，3座焚化爐全面停收外縣市和事業廢棄物。

吳盛忠表示，台北的收費標準是在他擔任北市環保局長時期調整，台中市原則上優先處理自己的家戶垃圾，制度部分會進行檢討。盧秀燕指出，台中市過去把別人的責任當成自己的責任，和各縣市互通有無，如今自己的情況越來越艱難，無法負擔時就要勇敢說不，在不違反法律、契約規定下，她預告「該調（高）就要調、不該燒的就不燒」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

直擊大里垃圾山！憂豪雨後恐出現垃圾湖 中市議員颱風前實勘

遇34噸垃圾山成「神隱媽媽」 民進黨：盧秀燕逢「龍」必反釀悲劇

綠要求盧秀燕為大里垃圾山道歉 中市府：現有作法確比「龍版」優