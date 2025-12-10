台中摘星山莊整修 1工人搬運石塊向後倒地送醫不治

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市定古蹟「摘星山莊」正進行整修工程，1工人今天下午搬運石塊被發現倒地失去意識，隨即通知消防局出動救護車送醫，仍宣告不治；警方表示，將報請司法相驗釐清死因。

逾百年歷史的摘星山莊正在進行整修工程，台中市警察局大雅分局說明，下午2時57分許，位於潭子區潭富路二段的這處工地，65歲工人吳姓男子當時正在從事搬運作業，在搬運石塊作業時不明原因向後倒地，後腦撞擊受傷。

警方表示，吳男同事發現，立即通知工地主任並通報消防人員到場救護，吳男當場失去意識，立即送往台中慈濟醫院急救，仍於下午4時45分宣告不治；鑑識人員隨後到場進行勘查，後續將製作相關筆錄，並報請司法相驗，同時也已通報台中市勞動檢查處調查。

台中市文化局指出，摘星山莊的屋頂及牆壁整修工程於今年4月動工，預計明年底完成；發生意外後，局長陳佳君及文化資產處長李智富都到醫院慰問家屬，將會提供必要協助。（編輯：陳仁華）1141210