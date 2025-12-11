台中摘星山莊65歲工人搬石塊摔死 市府勒令全面停工

台中市昨（10日）一名65歲吳姓工人修復古蹟「摘星山莊」搬石塊時跌倒撞到後腦，重傷昏迷送醫不治，台中市府也下重手了，勞檢處今天（11日）表示已勒令該工地停工。

勞檢處長邱怡川受訪時表示，雖然相關法令沒有對工人的年齡做出限制，不過此次工安事故很嚴重，因此已要求工地停工，必須待施工單位提出改善措施並經審查通過後，才能復工，也將派員稽查，若查獲違反《職業安全衛生法》，將處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

邱怡川指出，身亡的65歲吳姓工人是某工程行僱用，該工程行接下營造公司發包的部分「摘星山莊」的拆除工程，整個山莊的修復工程是由營造公司承攬，目前將慰問吳男的家屬，也啟動了職業災害檢查程序，跟「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助後續事宜。

台中市府也出動多名官員代表市長，前往關心家屬跟致贈慰問金，計有文化局長陳佳君、文資處長李智富及潭子區長劉汶軒，後續將全力協助家屬治喪及申請災害死亡救助等事宜，陪伴家屬度過難關。

而遭勒令停工的該工地，工頭表示：「我們大約十幾天前進場施工，因為現在年輕人多不願做粗工，現場普遍缺工，吳姓工人當天才剛上工就出意外」他的工班中有多名跟吳男一樣都是60多歲的工人， 現在被停工，為了維持家計目前只能先到鄰近縣市如新竹等地接案。

