台中摩鐵傳槍響！外埔50歲男清晨入住頭部中槍死亡 檢警介入調查

記者潘靚緯／台中報導

台中市外埔區一間汽車旅館今(22)日傳出槍響，旅館人員查看時，發現一名男房客疑頭部中槍死亡，立即報警，警方到場採證調查，初步排除有外力介入，至於槍械來源及中槍原因，有待檢警進一步調查釐清。

台中市消防局今(22)日上午9時45分接獲通報，外埔區一間汽車旅館疑似有住客死亡，櫃檯員工指出一名男性頭部有傷口，已失去生命跡象，外埔分隊救護人車前往，並立即通報警局派員一同前往。

警方調查，死者為年約50歲的韓姓男子，是當地人，頭部兩側有傷口，當天清晨才到汽車旅館辦理入住手續。據了解，死者曾有詐欺前科，家屬表示不清楚槍枝來源，有關槍枝來源與男子中槍原因，仍有待進一步調查釐清，相驗及解剖時間有待確認。

