台中摩鐵命案！男房客趴臥陳屍房內 房務送早餐嚇壞報警

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間汽車旅館，今(7)日上午驚傳死亡事件！一名男性房客被發現陳屍房內，現場無呼吸心跳，救護人員趕抵時男子已明顯死亡，未再送醫，警方獲報後隨即封鎖現場，由鑑識小組進行採證，詳細死因有待釐清。

經查，死者是30歲男子，昨(6)日深夜獨自入住，今早9點多，旅館房務人員準備送早餐時，敲門許久無回應，開門後驚見男子趴臥床上，已無呼吸心跳，嚇得立刻通報警方與消防單位。

警方表示，現場門窗緊閉未遭破壞，目前未發現明顯打鬥或外力介入痕跡，後續將報請檢察官及法醫相驗，以釐清確切死因，另警方也將調閱旅館監視器，釐清男子昨晚到今天清晨行蹤與是否有可疑訪客。

