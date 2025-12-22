台中摩鐵槍響 男頭部中彈倒臥血泊死亡

即時中心／廖予瑄報導

台中市傳槍響！今（22）日上午9時45分消防局獲報，外埔區一間汽車旅館疑似有住客開槍；消防人員到場後回報，現場1名年約50歲的男子頭部兩側有傷口，並且沒有生命徵象。家屬獲報到場後也表示拒絕就醫，現場交由轄區員警處理。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

