台中摩鐵駭人命案！失聯女「屍僵在房內」

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台中市大里區某間摩鐵今（10日）上午11點多被警方發現有一名女子倒臥下榻的房間裡，已經明顯死亡，呈現屍僵狀態。

台中市某間摩鐵發生女子屍僵命案。 （圖／中天希文）

據了解，警方會找到此人是因為該女住在外地的家人報案，表示一直連絡不上對方，警方獲報後調閱該女的通聯記錄跟手機定位才循線找到人，該女被發現時已經呈現屍僵狀態，初步排除外力介入，家屬已被通知，正趕來大里區的路上，警方也將對家屬作筆錄，以及報請台中地檢署的檢察官跟法醫釐清案情。

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