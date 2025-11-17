台中改管車半夜狂飆吵死人 男子勸說反遭球棒隊當街圍毆

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一群男子今天凌晨1點多開著3、4輛改管車在西屯區西屯路、寶慶街一帶瘋狂飆車、大吵大鬧，因影響住戶安寧，45歲陳姓市民看不下去出面理論、阻止不成，一度拿乾粉滅火器猛噴其中1輛車，結果遭5、6名男子當街持球棒圍毆，員警獲報趕到時陳男已不支倒地，警方事後逮捕打人的趙姓男子(29歲)等5人，訊後依傷害、聚眾鬥毆移送法辦。

台中西屯區今天凌晨接近2點時，有多名男子開著4輛改管自小客車，在西屯區西屯路及寶慶街一帶「炸街」繞行，因嚴重影響安寧，1名陳姓民眾(45歲)看不下去出面理論，並持滅火器朝其中1輛車噴灑，引發車主不滿，停車持球棒追打，接著5、6人分持球棒加入圍毆，最後將陳男打趴後一哄而散。

廣告 廣告

警方隨後獲報趕至，將不支倒地躺在路面的陳男扶到路邊，並叫救護車送醫，陳男頭部還有全身多處擦挫傷，所幸送醫後沒有生命危險。

台中市第六分局表示，今天凌晨1點50分接獲報案，派遣24名警力，不到10分鐘就抵達現場，經調閱車籍資料，逮捕為首的趙姓男子(29歲)，還有高姓(32歲)、周姓(20歲)、劉姓(23歲)、蔡姓(33歲)等5人，依傷害、聚眾鬥毆移送法辦，是否有其他在逃嫌犯，則將循線擴大追查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

網PO小一女童遭虐 鍾東錦嘆：毀了可能輔導走出困境的六口之家

新店2死車禍34歲男到院還能先拿午餐 父不解兒壯得像牛卻驟逝

詭！機車碰撞單車 34歲男自行就醫竟不治、86歲老翁昏迷送醫也亡

夜驚魂！高雄7旬翁下橋違規右轉殃及8機車 釀1死8傷

