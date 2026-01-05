台中改裝車競飆 烏日警分局長率隊重兵鎖西濱

〔記者黃旭磊／台中報導〕強烈大陸冷氣團昨天(5日)南下，台中龍井西濱快速道路下方平面道路，傳出集結大批改裝車聚集競飆，烏日警分局長劉雲鵬率隊，連夜在西濱路稽查改裝車，警方表示，噪音管制法三讀通過，噪音惡改車將重罰3萬6千元，而去年以來，至今上傳至環境部檢舉網站通報件數有10017件，展現防制危險駕車決心。

龍井區西濱路陸續在半夜清晨出現改裝車競飆，20至30輛改裝車在西濱快速道路下方往前衝，發出「砰砰」放炮聲，排氣管燃燒不完全巨響，圍觀人群吆喝嚴重影響社區安寧，民眾報警到場時人車鳥獸散，競速車未懸掛車牌企圖躲避追緝。

烏日警分局長劉雲鵬5日晚間到今天凌晨率隊，在西濱路執行「防制危險駕車專案」勤務，飆車族閃避不及，查獲1件汽車酒駕移送、1件微型電動車酒駕違規及1件機車註銷牌照。

警方說，噪音管制法罰鍰上限大幅提高至3萬6千元，1年內再犯，累犯重罰直接吊扣牌照6個月，而去年至今移送1件危險駕車致公共危險罪，舉發危險駕車37件，改裝車602件，將持續稽查恢復龍井社區安寧。

