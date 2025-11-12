台中放颱風假無風雨 婆婆媽媽、餐廳業者衝市場買菜
鳳凰颱風侵台，台中市今天停班停課，不過沒有明顯風雨，許多婆婆媽媽趁休假前往買菜，也有餐廳業者把握時間採購，擔心颱風後菜價飆漲。根據果菜市場行情今天蔬果均價每公斤26.8元，黃姓蔬菜批發商表示，中南部地區目前都未傳出災情，葉菜類批發價約每公斤25元，菜量充足、價格平穩。
台中市今天放颱風假，但沒有風雨、天氣陰天舒適，各大傳統市場湧現買菜人潮，許多婆婆媽媽提著菜籃採購蔬菜。劉姓家庭主婦說，她每2天就會買菜一次，這幾天買下來沒有覺得特別貴，1把青菜約20元。
徐姓餐廳業者表示，她開自助餐廳蔬菜用量需求大，今天放颱風假，因此提前來買菜，預計晚上營業，她最常買的高麗菜目前每公斤銷售價約24元，跟往常差不多，但就怕颱風過境後蔬菜跟著漲，所以今天有比平常多買一倍量。
黃姓蔬菜批發商說，秋冬是許多葉菜和根菜的盛產季節，前陣子天氣穩定，加上颱風前農民有提早採收運送，菜量非常充裕，葉菜類批發價約每公斤25元，目前各項蔬菜類包括常見的小白菜、青江菜等青菜1把20元。
另，大梨山地區進入高山高麗菜、蜜蘋果與甜柿產期，台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，這幾天因應颱風，果農忙於搶收，今天則趁著天氣穩定裝箱包貨，除蜜蘋果因為開花期受天氣影響育成率差，產量比往年少3、4成，高麗菜、甜柿則跟以往差不多，預計颱風後陸續供貨。
