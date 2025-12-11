台中政府發錢了！外籍女婿抱回1萬美金 揭中獎秘訣

台中購物節再抽出外籍幸運兒，第二名「外籍專屬1萬美金獎」得主出爐。（圖／翻攝自台中經發局）





第七屆台中購物節自10月開跑以來，截至上週累計登錄的消費金額已突破200億元。本屆活動新增「外籍專屬1萬美金獎」共有3名額，首位得主為來自印尼的新住民。最新開出的第二位幸運得主則是來自馬來西亞的邵先生，他因替愛車進行保養而登錄消費，意外抱回1萬美金大獎。

台中購物節首次推出的「外籍專屬1萬美金獎」，第二組幸運兒邵先生十多年前以留學生身分來到台中，如今在這座城市落地生根，還成了台中女婿。他得知中獎當下又驚又喜，笑說：「這次能中獎，全靠太太協助註冊與登錄發票，聽太太的就對了！」

來自馬來西亞的台中女婿邵先生，幸運抽中大獎，抱回1萬美元獎金。（圖／翻攝自台中經發局）

台中市政府經發局指出，邵先生當年就讀逢甲大學，求學期間，他與太太相識相戀，畢業後一起投入旅遊業創業。這次登錄的消費其實是為了替營運用車做保養，而真正積極關注活動的是太太。邵先生笑說，當時只是被太太「推一把」才完成登錄，完全沒想到會中獎，夫妻倆到現在仍覺得像做夢一樣。

邵先生表示，能在台中成家立業已經是人生一大幸事，現在又幸運被市府活動加碼祝福，「真的像多送一份大幸福！」他也藉著鏡頭呼籲在台外籍朋友一定要參加：「外籍限定獎項是真的！」從3000元到百萬豪宅都可能抽到，還有外籍限定1萬美金。

經發局補充，目前台中購物節APP外籍下載範圍已涵蓋101個國家與地區，使用人數高速成長，下載量前五名包括馬來西亞、印尼、香港與越南等。外籍參與者採用「一券多抽」制度，只要在台中消費、登錄發票，就能與本地市民一樣參與所有抽獎，目前外籍專屬1萬美金獎還剩最後1組名額，各位把握機會，下載APP並立即登錄發票。

