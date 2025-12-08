台中救護車執勤遭小貨車「側面撞翻」 2醫護+1騎士受傷送醫

台中市南屯區一輛民間救護車執勤遭小貨車側撞翻覆，導致2名醫護與1名女騎士受傷。（圖／翻攝畫面）

台中市南屯區7日上午11時39分許發生車禍，一輛民間救護車執勤途中行經五權西路三段與忠勇路口時，遭 50 歲吳姓男子駕駛的小貨車側面撞擊，救護車瞬間翻覆、橫躺在路中央。事故造成救護車內 2 名醫護人員，以及1名停等紅燈的 41 歲鄭姓女騎士受傷，所幸皆無生命危險。

40歲蕭姓救護車駕駛執勤途中，沿忠勇路北往南行駛，車內無載運患者，行經五權西路三段路口時突遭小貨車自右側撞上造成翻覆，車內駕駛與醫護人員皆受到擦挫傷。鄭姓女騎士則因位於待轉區遭波及摔倒受傷。小貨車吳姓駕駛也因碰撞力道造成左腳受傷。

警消獲報後到場救援，並將3名傷者送往醫院治療。經酒測，救護車駕駛、小貨車駕駛與騎士皆無酒駕情事。

小貨車駕駛吳男向警方表示，他確實聽到救護車鳴笛，但因閃避其他大型車輛、煞車不及，才釀成撞擊。警方已調閱監視器釐清詳細肇事過程。

