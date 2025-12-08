台中救護車鳴笛衝培德醫院載人 遭小貨車撞翻釀３傷

一輛救護車昨日行經台中市南屯區忠勇路、五權西路三段時，遭貨車撞上，造成救護車側翻，並波及一名機車騎士。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市四十歲蕭姓男子八日上午駕駛救護車要到台中監獄培德醫院載病患，行經南屯區忠勇路、五權西路三段時闖紅燈，當時救護車有鳴笛、閃燈，不過由吳男駕駛的貨車沒注意到，行經路口時撞上救護車，將救護車撞到側翻，也波及到另名機車騎士，一共造成四人受傷，三人送醫，詳細案發原因待查。

台中市第四警分局表示，昨日上午十一時三十八分蕭男駕駛救護車前往培德醫院載送病患，沿忠勇路往向上路五段往南直行，闖紅燈後，遭五十歲吳男駕駛小貨車在路口碰撞，救護車再往前碰撞待轉區機車，造成四十一歲鄭姓女騎士受傷，蕭、吳及鄭三人送醫，所幸治療均無生命危險。

台中第四警分局交通分隊長蘇于真表示，蕭、吳及鄭等三人呼氣酒測值為０，也未攜帶違禁物，至於肇事路口忠勇路及五權西路三段時速速限為五十公里，已調閱監視器影像釐清發生經過。