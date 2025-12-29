台中救護量能再升級 高級救護新血正式到位

《圖說》114年高級救護技術員計有46名學員參訓，全數通過甄試。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市政府消防局114年高級救護技術員訓練甄試結果正式出爐，此次共46名學員參訓，含救護義消4名，新竹市消防局2名，全數通過甄試，順利取得高級救護技術員資格，為中市到院前緊急救護量能注入堅實且專業的新戰力。

消防局說明，截至今年底，台中市累計完成高級救護技術員訓練並取得資格人數已達285名，培訓成果位居六都第二，顯示該局長期穩定推動高級救護人力培育，已具備相當規模與量能。

此次高級救護技術員訓練期程自4月21日至12月15日止，訓練總時數達1,320小時，課程內容涵蓋進階醫療救護專業課程、醫院急診臨床實習、救護車實務操作、綜合情境模擬及救災救護指揮中心實習等多元面向，透過長時間、高密度且系統化之訓練設計，全面培養學員在急重症判斷、高風險處置、臨場決策與團隊溝通等核心能力。

消防局也說，高級救護技術員係到院前緊急救護體系中具備高度專業的救護人員，依法得於醫療指導醫師指示與既定救護操作指引下，於事故現場及送醫途中即時執行多項高階救護處置。其高救術內容包含：即時判讀心率並進行電擊去顫、建立進階呼吸道並執行氣管內管插管、施行靜脈或骨內注射給藥、針對張力性氣胸進行針刺減壓、對心跳停止患者給予腎上腺素等關鍵藥物，以及針對急性心肌梗塞、低血糖等高風險急症進行即時醫療處置，並可於患者恢復自發性循環後（ROSC），持續提供高階生命支持與生理監測。

消防局指出，在持續強化高級救護技術員人力與高階救護量能下，台中市到院前心跳停止（OHCA）案件急救成效逐年提升。統計台中市110年至114年資料，急救成功率由110年25.67%，逐年提升至114年39.97%，康復出院人數亦維持穩定成長趨勢；顯示高級救護技術員制度與高階救命術之導入，對提升到院前緊急救護發揮實質效益。