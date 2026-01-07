台中教師被控羞辱小六生調職！突回任緊閉教室半天嚇壞學生

家長控訴孩子長期被針對，出現焦慮及不時哭泣情況。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市潭子區某國小教師被家長投訴，長期針對性責罵特定小六學生、將學生比喻成「烏龜」，更透過反覆逼問、要求全班同學附和等方式羞辱，去年底該師被調離導師職，不料，今年1月2日突回任，當天竟緊閉教室門窗半天，還拉上窗簾，學生嚇壞，今家長在人本基金會中部聯合辦公室陪同下公開控訴，人本要求該師暫時停聘並即刻進行調查。

教育局指出，校方去年12月26日及29日召開的教評會，包括主席推派方式程序有瑕疵，校方須依規先撤銷處分再重新召開會議，教育局已要求學校務必以最快速度重啟審議程序，今(7)日學校將再召開教評會審議，決定老師是否停聘靜候調查，已要求學校依法辦理，若屬實務必依規嚴懲。

人本中部聯合辦公室主任曾芳苑指出，該名教師被投訴長期言語辱罵學生，針對特定學生動輒用「沒帶腦袋來學校」，將學生比喻成「烏龜」，學生歷經長達3個學期的「高壓」教育，心理壓力大，家長在五年級下學期首次向校方檢舉，該師寫協議書承諾改進，但升上六年級後，該名教師竟變本加厲，家長去年底二度檢舉後，校方校事會議決議將教師暫時調離導師職務。

曾芳苑指出，該師疑動員支持家長施壓，去年底多名家長在校門口舉牌聲援該師，校方竟不顧校事會議決議讓該師回任，1月2日該師回任當天竟緊閉教室門窗甚至拉上窗簾半天，直到下午第一節課才打開，期間更多次直視當事學生，讓學生嚇壞打電話給家長後接回。

家長控訴，孩子長期以來出現焦慮、緊張哭泣、害怕上學情況，該師行為已超出合理教學範圍，他們只盼孩子能在安全、被尊重、不被霸凌的校園環境中安心學習。

市議員王立任與張家銨今也強調，學生長期處在高壓環境影響身心及學習，教育局須嚴格監督學校確實處理並加強輔導學生跟當事教師。

今也有該校家長會副會長林鈺梅到控訴會場稱，學期已近尾聲，學校可以調查，但不應此時冒然調離教師，影響學生成績及即將到來的升學。

人本中部辦公室強烈譴責教師失控，要求暫時停聘。(記者蘇孟娟攝)

