台中教產喊加碼行政獎金 教育局曝龐大經費：建議研議

台中市教育局長蔣偉民（左一）表示，若比照桃園加碼每月1000元行政獎金，台中市全年約需編列8230萬元，經費龐大建議研議辦理。（本報資料照片）

全台各縣市相繼宣布加碼學校的行政工作獎金，但台中市目前並無動作，台中市教育產業工會昨點出教育界出現「行政大逃亡」困境，高喊「尋找盧市長」希望能跟進相關政策。教育局23日表示，若比照桃園加碼每月1000元，台中市全年約需編列8230萬元，經費龐大建議研議辦理。

台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，近年來學校行政業務日益繁重，但教育部推動的「行政減量」幾乎越減越多，無論是校長或兼任組長、主任的老師都面臨龐大壓力，甚至假日也要處理公務，導致許多人不願當行政，教育界的「行政大逃亡」存在著，中小學越來越難找人從事行政工作。

廣告 廣告

林碩杰表示，高雄市今年加碼50％行政工作獎金至1.5倍，台北市也宣布公立中小學（含特教學校）兼任行政教師獎金，在教育部核發的基礎上，校長每月再加發3000元、處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元。桃園市將在教育部教師兼任行政工作獎勵要點的基礎上，校長及兼任行政教師不分職級，每人每月加碼1000元獎金；他反問台中市何時跟進呢？

教育局長蔣偉民今表示，若比照桃園加碼每月1000元行政獎金，台中市全年約需編列8230萬元，經費龐大建議研議辦理；台中目前「行政逃亡」狀況堪稱穩定，這次國中小校長考試報名人數超過百人，較未出現乏人問津情形。

更多中時新聞網報導

毛孩超車孩童 貓狗飼養破340萬隻

周杰倫開趴慶生迎婚禮11周年

總ㄟ來開講》網球賣破百億 運彩年銷售710億創新高