台中教育大學師生淨街 45分鐘撿4,480根煙蒂

台南市 / 綜合報導 台南有民眾昨(3)日中午，在安平北 堤 釣魚，結果釣到超大驚喜，竟然是一隻超大尾的龍膽石斑，釣上來之後，釣客躺在旁邊合照，幾乎快要跟人的身型一樣，測量一下，長153公分，重130台斤，大約是78公斤，而這其實已經是第二次釣到。民眾在台南安平北提釣魚，收線轉轉轉，但怎麼好像轉不太起來，一靠近看驚呆了，竟然是好大一隻，龍膽石斑。釣客說：「好囉。」費了好大一番功夫，大家幫忙，終於把魚釣上來，喀擦---進照片，實在真的好大隻，釣客躺在龍膽石斑旁邊，幾乎快跟人身型差不多，測量一下，長有153公分，重130台斤大約78公斤。釣客馮仕學說：「釣魚差不多有10多年了，這隻第二隻，上次那隻142.5台斤(85.5公斤)，這隻130台斤(78公斤)，困難點是，魚要上來時，旁邊要有人幫忙，不然自己一個人沒辦法，我釣魚，沒在賣魚，再大隻，都是殺一殺，大家分享。」原來這已經，不是第一次釣到，這麼大尾的龍膽石斑，釣客分享之前，也曾釣過一隻，大約142.5台斤重，同樣很驚奇，這回又再釣到，馬上跟親朋好友們一起分享，而影片照片PO網後，也掀起大家討論，直呼好厲害，也有網友是海產業者，說估計這隻魚要上萬元，民眾釣魚，意外釣起超大驚喜。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前