台中散步發現白骨！身分是失蹤4月男「皮肉全無」 家屬悲慟

台中市西屯區都會園路近日傳出尋獲人體遺骸案件，一名路過民眾散步時察覺草叢異狀，上前查看後發現白骨，警方初步研判死者可能是4個月前失聯的56歲陳姓男子。

該具白骨在西屯區的都會園路被發現。（圖／Google map）

據了解該具白骨是在1月29日上午被尋獲，該位民眾在都會園路上散步時，有注意到路旁草叢高度出現異常落差，基於好奇心驅使便走近探查，豈料竟在雜草間發現人體骨骸，嚇得他當場趕緊撥打110報案。

第六分局獲報後旋即派遣員警與鑑識人員前往鑑識採證，據《TVBS新聞網》的報導，經初步檢視現場無明顯打鬥或外力致死跡象，初步排除他殺可能，據調查後該具遺骸疑似為去年9月間，無故離家失蹤的陳姓男子，當時家屬曾向警方報案協尋，但始終找不著，如今遺體終於尋獲，但仍由台中地檢署檢察官指派法醫進行相驗程序，要依法徹底確認其身分。

陳男的遺體目前暫厝於崇德殯儀館，將進行DNA比對鑑定，預計需時約1個月才能確定身分，詳細死因及案情經過仍有待檢警持續調查釐清，而這也是繼1月21日，台中市太平區尋獲失蹤10年的29歲邱姓少婦之後，再度破了一個白骨案。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

