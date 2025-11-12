台中整治車籠埤排水 打通利農橋瓶頸改善環境
【記者陳世長台中報導】台中市霧峰區車籠埤排水利農橋上下游區段，因現況護岸老舊且高度不足，多處損壞已影響防洪強度，且利農橋梁底高度不足，為通洪瓶頸處，為此，市府水利局爭取經濟部水利署補助1,303萬元，市府自籌541萬元，辦理「車籠埤排水利農橋上下游護岸改善治理工程」，工程於去年10月開工，日前已完工，有效改善瓶頸段溢淹風險，保護周邊民眾生命財產安全。
水利局表示，車龍埤排水利農橋上下游護岸老舊且高度不足，且利農橋護欄混凝土保護層脫落，部分鋼筋鏽蝕外露，梁底高度不足，洪水來臨時，易於此處溢淹，為通洪瓶頸段，影響該區域防洪效益，為有效解決既有護岸老舊及利農橋梁底高度不足等問題，中市府爭取中央前瞻計畫，投入1,844萬元辦理改善工程，整治後可達到10年重現期洪水位加50公分出水高及25年重現期不溢堤，並降低周邊約3公頃受洪水溢淹風險，保護約1,000人口生命財產安全，及改善地方環境景觀，提升生活品質。
水利局說明，透過護岸改建、培厚及加高184.4公尺、改建利農橋1座、護岸基礎保護長度100公尺達到整治及改善效果，完成後除可有效改善附近易淹水問題，也可兼顧排水防洪及美化周遭環境，大幅降低附近居民對居住安全的擔憂。
