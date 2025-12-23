台中數位局借鏡新加坡「智慧國」經驗 強化AI與資安打造智慧台中

台中數位局局長率團訪問新加坡，借鏡「智慧國」經驗，希望強化AI與資安，打造智慧台中。（圖：中市府提供）

為加速推動台中市智慧城市發展並深化資通安全治理，市府數位發展局長林谷隆日前率團前往新加坡參訪，聚焦新加坡在「智慧國」（Smart Nation）政策下的資安防護、個人資料保護機制及生成式 AI 應用風險管理，並拜會新加坡國立大學、科技巨擘及政府監管機構，期能借鏡新加坡經驗，提升台中數位治理的國際競爭力。

台中數位局長林谷隆指出，新加坡在數位轉型的進程中，對於法規調適與公私協力的模式值得借鏡，16日至19日四天考察，首站前往新加坡國立大學（NUS），拜會該校計算機學院張義謙（Chang Ee-Chien）副教授，張教授亦為該校國家網路安全研發實驗室（NCL）的首席研究員，雙方就「數據安全與治理策略」及「隱私強化技術（PETs）」進行深度交流，特別針對生成式人工智慧（GenAI）可能帶來的技術風險與解決方案交換意見。

廣告 廣告

在產業合作方面，台中數位局訪問團分別走訪亞馬遜雲端運算服務（AWS）亞太總部與思科（Cisco）亞太總部。在 AWS 參訪期間，數位局團隊深入了解新加坡「Singpass」APP在身分認證的實務經驗，以及雲端安全管理的作為；在 Cisco 總部，則針對企業級的資安防禦架構與個資保護技術進行研討。數位局長林谷隆說，台中市積極推動「台中通」APP 及各項數位便民服務，汲取星國攜手國際大廠在雲端運用與資安防護的先進經驗，將有助於強化台中數位基礎建設的韌性。

此外，針對數據治理的法制層面，台中市府數位局長一行人，專程拜會新加坡個人資料保護委員會（PDPC）。新加坡透過《個人資料保護法》（PDPA）及其修正案，建立嚴謹的執法權限與企業資料保護官（DPO）制度 。

行程中，拜會了亞洲台灣商會聯合總會青商會（ASTCCJC），與會長林奕丞及旅星青年台商座談，了解台商在東南亞的數位發展機會，並探討未來協助台中數位人才與國際接軌的可行性。

數位局說，此次出訪成果豐碩，從學術研究、產業技術到法規監管，全方位掌握國際數位發展的最新趨勢。台中市將把這些寶貴經驗轉化為實際政策，在推進「智慧台中」的過程中，同步築起堅實的資安防火牆，為市民打造更便利、更安全的數位生活環境。（寇世菁報導）