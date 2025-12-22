台中數位局取經新加坡「智慧國」 聚焦AI與資安治理打造智慧台中

拜訪新加坡國立大學計算機學院張義謙副教授對資安、個資議題交流。（圖/中市府數位發展局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為強化智慧城市發展與資通安全治理，台中市政府數位發展局於12月16日至19日率團前往新加坡參訪，深入了解新加坡推動「智慧國（Smart Nation）」政策下，在資安防護、個資保護及生成式AI風險管理的最新實務。數發局長林谷隆表示，新加坡在數位治理與法制調適上的成熟經驗，對台中推動智慧城市與數位便民服務具高度參考價值，此行成果將作為後續政策精進的重要基礎。

廣告 廣告

觀摩CISCO IOT整合。（圖/中市府數位發展局提供）

林局長指出，參訪首站拜會新加坡國立大學計算機學院，與副教授張義謙（Chang Ee-Chien）進行交流。張教授同時為國家網路安全研發實驗室（NCL）首席研究員，雙方針對資料安全治理、隱私強化技術（PETs），以及生成式人工智慧（GenAI）可能衍生的風險與因應策略深入交換意見，為台中未來AI應用與治理提供重要學術觀點。

參觀AWS亞太總部討論雲端資安與人才培訓。（圖/中市府數位發展局提供）

林局長說明，在產業實務方面，考察團走訪亞馬遜雲端運算服務及思科亞太總部，實地了解新加坡在雲端服務、資安防禦與身分驗證的運作模式。其中，AWS分享「Singpass」APP於政府服務中的身分驗證與雲端資安管理經驗，Cisco則介紹企業級資安架構與個資保護技術。林局長表示，台中正積極推動「台中通」APP及多項數位便民服務，借鏡新加坡攜手國際大廠的經驗，有助於提升市府數位基礎建設的穩定度與韌性。

林局長致贈台中水梨給童振源大使。（圖/中市府數位發展局提供）

在法制與治理層面，數發局團隊亦拜會新加坡個人資料保護委員會，深入了解新加坡《個人資料保護法》（PDPA）及企業資料保護官（DPO）制度的實務運作。新加坡以明確執法權限與制度化管理，兼顧資料運用與隱私保障，為地方政府在數據治理上提供重要借鏡。

行程期間，林局長也與亞洲台灣商會聯合總會青商會進行座談，了解旅星青年台商在東南亞數位產業的發展趨勢，並探討協助台中數位人才與國際接軌的合作可能。

亞洲台商聯合總會青商會林會長探討透過民間組織推動彈性合作。（圖/中市府數位發展局提供）

數發局表示，此次出訪從學術研究、產業技術到法規制度，全面掌握國際智慧城市與數位治理的最新趨勢。未來市府將把新加坡經驗轉化為具體政策，持續推動「智慧台中」發展，同時強化AI應用風險管理與資安防護，為市民打造更安全、便捷且具信任感的數位生活環境。