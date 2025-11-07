台中數位局強化 防詐宣導三大防詐論壇登場
【記者陳世長/台中報導】為落實全民防詐、提升社會資安意識，台中市政府數位發展局將11月定為「防詐月」，推出三場防詐系列專題活動，11月11日「強化防詐意識種子教師培訓」、11月18日「2025金融消費論壇」、11月24日「台中市政府智慧防詐論壇」。透過專家實務分享、最新詐騙案例剖析及AI詐騙趨勢解析，全面提升市府同仁與市民的資安與防詐能力，邀請市民共同參與，強化城市資安韌性，打造「全民防詐、全民守護」的智慧城市。
數位發展局長林谷隆表示，面對AI技術快速發展與詐騙手法日新月異，提升全民資安防護力刻不容緩。詐騙不僅侵犯民眾財產權益，更威脅社會信任與生活安全。市府積極串聯政府、企業、教育及社會資源，舉辦防詐系列活動，推動「識詐、打詐、阻詐」三管齊下的策略，強化同仁及市民的防詐韌性，攜手全面強化智慧城市安全防線。
首場「防詐意識種子教師培訓」11月11日舉行，由數位局、政風處及警察局共同主辦，邀請法制局長李善植、銘傳大學金融科技應用學系副教授林盟翔、內政部警政署刑事警察局預防科長莊明雄及趨勢科技總經理洪偉淦進行專題講授。
第二場「2025金融消費論壇」11月18日登場，由數位局與財團法人消費者文教基金會共同主辦，以「識詐防詐．守護金融安全」為主題，聚焦虛擬投資、二手交易等常見金融詐騙樣態。論壇邀請行政院消費者保護處副處長陳星宏、金融監督管理委員會證券期貨局組長黃超邦、消基會董事長鄧惟中與秘書長陳雅萍、內政部刑事警察局代理科長張躍瀚、銘傳大學助理教授林書立、副教授林盟翔及ST Solutions Taiwan Co., Ltd.董事長甲斐大介等產官學界專家，共同分享真實案例與防詐策略，協助民眾識別新型詐騙陷阱。
第三場「台中市政府智慧防詐論壇」11月24日舉行，數位局與永豐銀行合作，邀請永豐銀行資訊安全處資深副總經理李相臣、銘傳大學犯防系助理教授林書立及台中市政府法制局主任消保官何怡萱輪番登場，從司法觀點、AI科技與金融安全多面向剖析生成式AI帶來的新興詐騙風險，並分享最新防詐案例與應對策略。
數位局表示，台中市政府面對AI時代資安挑戰絕不鬆懈，持續推動資安教育、建立防詐宣導專區、辦理資安課程與演練，並與企業、學界、民間團體攜手合作，打造「多層防護、全通路宣導、全民參與」的防詐生態網絡。
