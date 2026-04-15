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[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

台中市議會昨（14）日進行財政經濟業務質詢，台中市議員林霈涵、林碧秀共同關心數位局推動「空間地圖查詢系統」應用成果，特別針對整合建設局、觀旅局、農業局資料的「台中賞花地圖」表示高度肯定。市議員林霈涵指出，該地圖提供一站式查詢服務，將過去分散的資訊化為直覺式的數位地圖，是地理資訊系統(GIS)轉化為便民服務的具體展現，值得全面推廣。

台中數位局整合圖資推「賞花地圖」 林霈涵林碧秀肯定行銷台中。（圖／台中市政府）

林霈涵說，過去賞花資訊散落於各局處網站或新聞稿，格式不一且難以搜尋，造成市民查詢極大不便。數位局成立後，成功發揮橫向協調功能，不僅確保資訊即時、一致，更將片段資訊轉化為視覺化的地圖服務，讓民眾能快速掌握全市花訊，大幅提升生活便利性，顯見數位轉型對提升市政效能的重要性。

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台中市數位發展局長林谷隆表示，跨局處資源整合正是數位局成立後的核心任務。以賞花地圖為例，數位局透過強化各機關間的溝通與資料彙整，結合市府多年累積的核心圖資，成功建構出單一入口平台，達成「一站式服務」目標。

林谷隆進一步補充，該地圖是運用自主研發的「簡易地圖網站產生工具」快速產製，各局處只需備妥點位資料，最快5至30分鐘內即可建置完成，此模式不僅大幅節省委外開發成本，更能將成功經驗快速複製到不同主題。

市議會林碧秀也提出建議，盼能將大里區河濱公園等網紅熱門賞花景點納入地圖，豐富地圖內容，便利民眾快速查詢。數位局表示，目前該系統已形成「數位共享池」，整合了圖台軟體與空間圖資，未來各局處如有活動宣傳需求，皆可透過技術支援快速上傳，持續升級城市數位服務。

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