台中數位局獲國際肯定 《smart taichung》數位刊物獲2025倫敦設計獎

《圖說》台中市數位發展局數位刊物《smart taichung 未來進行市》，榮獲「2025倫敦設計獎」傳達設計類別銀獎。

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市數位發展局以市民生活為出發點策劃的數位刊物《smart taichung 未來進行市》，榮獲國際獎項協會（IAA）主辦「2025倫敦設計獎（London Design Awards）」傳達設計（Communication Design）類別銀獎，成功將台中智慧治理的數位力、創意力與城市溫度推向國際舞台。

台中市數位發展局長林谷隆表示，台中長期深耕智慧城市發展，讓科技融入生活各個角落。例如今年7月上路的「好孕專車」線上服務，孕媽咪可利用《台中通》申請好孕專車並支付乘車金，安全又安心；又如台中鍋烤節、台中購物節等盛會活動，搭配《台中通》平台，讓民眾用最便利的線上平台完成票選、登錄發票與抽獎參與。科技不再只是冰冷程式碼，而是陪伴市民的生活夥伴。《smart taichung 未來進行市》將這些案例書寫在數位刊物中，透過貼近生活的故事書寫智慧治理，讓市民在閱讀中看見城市轉型的溫度與力量。

林局長介紹，《smart taichung 未來進行市》是由數位發展局發行的數位刊物，於今年發行上線，突破政府出版品僅聚焦政策說明的傳統形式，以「與你一起的 Best Plan！」為主題，採用第一人稱故事敘事，引導讀者走進「台中的一天」，讓智慧城市不再只是制度或技術名詞，而是一段能被理解、被使用、被感受的城市體驗。

數位局補充，此次榮獲倫敦設計獎，象徵台中不僅成功打造智慧治理，更能將成果化為市民易懂、可共感的生活故事。