台中數位局長林谷隆榮獲ACFD傑出貢獻獎

▲林谷隆（左二）榮獲ACFD「傑出貢獻獎」，守護台中數位安全受肯定。

台中市政府打造智慧安全城市再傳捷報！數位發展局長林谷隆憑藉深耕數位轉型、強化資安韌性及推動「全員資安」治理模式，榮獲「台灣數位鑑識發展協會（ACFD）第三屆傑出貢獻獎」殊榮，肯定他在數位鑑識與資安治理的專業影響力。

台灣數位鑑識發展協會指出，傑出貢獻獎旨在表揚在數位鑑識、網路犯罪預防及資通安全領域有卓越貢獻者，林谷隆局長與數位局的作為實為標竿表率。這屆獲獎者還有國防部資安鑑識研究室、教育部臺灣學術網路危機處理中心、財政部資安健檢團隊、內政部警政署刑事警察局，以及國立雲林科技大學資訊工程系特聘教授張慶龍、佛光大學圖資長陳麒元、雲林地方檢察署主任檢察官張富鈞、臺灣數位鑑識發展協會（ACFD）創會理事長林宜隆等。

除了林谷隆局長獲得ACFD第三屆傑出貢獻獎肯定，台中市數位發展局也於114年12月18日行政院國家資通安全會報中，獲頒114年度行政院首屆公務機關資通安全業務績效評核為「良等機關」，為6都唯2獲獎城市，由行政院副院長鄭麗君親自頒獎，展現中央對台中資安治理成效的高度肯定。

林谷隆表示，在市長盧秀燕「資安即國安」戰略指導下，數發局將持續強化資安韌性，並透過跨機關合作強化防護與應變能量，為市民打造更可信賴、安全韌性的智慧台中。

林谷隆自2022年12月出任台中市數位治理局首任局長，並於2025年1月機關更名後續任數位發展局長。任內致力推動智慧城市基礎建設，打造數位市民平台《台中通TCPASS》，截至目前下載量已突破312萬次、會員數達191萬人，更成功推動跨域合作「台中通通南投」，創下全國首例跨縣市數位平台服務擴展的成功案例，並屢獲國內外專業獎項肯定，奠定台中數位治理領航地位。

在資安治理方面，林谷隆將資安視為智慧城市的核心基石，帶領台中市在資安防護與反詐作為上創下多項全國首創成果。包括：首度開辦「ISO/IEC 27001:2022資安長證照班」，由資安長鄭照新副市長與全府31位一級局處資安長全數通過測驗，取得內部稽核員證書；率先舉辦「生成式AI首長班」，由盧市長親自率領各局處首長掌握AI趨勢，同步強化風險治理，將資安意識落實於組織決策核心。