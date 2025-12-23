台中數位局《smart taichung》數位刊物獲2025倫敦設計銀獎

台中市數位局智慧應用成果刊物榮獲2025倫敦設計銀獎。（數位局提供）

記者楊文琳/台中報導

台中市政府數位發展局再傳捷報！以市民生活為出發點策劃的數位刊物《smart taichung未來進行市》，榮獲國際獎項協會主辦「2025倫敦設計獎」傳達設計（Communication Design）類別銀獎，成功將台中智慧治理的數位力、創意力與城市溫度推向國際舞台，提升台中作為國際宜居城市的品牌形象。

台中市數位發展局長林谷隆表示，秉持市長盧秀燕「數位力就是城市競爭力」的戰略目標，市府導入新興科技到施政治裡，不僅展現在建設成果上，更重要的是市民是否能在日常生活中切實感受到便利與幸福，台中長期深耕智慧城市發展，讓科技融入生活各個角落。林局長介紹，《smart taichung 未來進行市》是由數位發展局發行的數位刊物，於今年發行上線，突破政府出版品僅聚焦政策說明的傳統形式，以「與你一起的Best Plan！」為主題，採用第一人稱故事敘事，引導讀者走進「台中的一天」，讓智慧城市不再只是制度或技術名詞，而是一段能被理解、被使用、被感受的城市體驗。

數位局補充，倫敦設計獎（London Design Awards）由國際獎項協會（IAA）主辦，表彰全球傑出的設計作品，涵蓋建築、產品、數位產品、包裝、品牌等多元領域，評選重點包含創新性、敘事能力與國際趨勢連結。此次榮獲倫敦設計獎，象徵台中不僅成功打造智慧治理，更能將成果化為市民易懂、可共感的生活故事。未來，數位局將持續結合創新設計與數位工具，深化智慧治理應用，打造更便利、更友善、更有感的智慧城市。