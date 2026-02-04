台中數學老師熱戀國三妹 「臭澀寶」停車場解內衣舔奶下場曝光

台中數學老師熱戀國三妹，停車場解內衣舔奶下場曝光。（示意圖；freepik）

台中1名國中數學老師與女學生發展出師生戀，帶對方出門、看電影時，老師按捺不住對其舌吻、解開內衣舔胸等，直到被家長得知才東窗事發，數學老師被告上法院，下場曝光。

學生愛上數學老師 雙方交往

根據判決書，阿華（化名）任教於台中某國中，2023年起擔任被害國三女學生小美（化名）的數學老師，雙方在隔年2月開始交往。

2024年6月中旬，阿華開車帶小美出遊，在路上的停車格附近阿華飢渴難耐，未違反小美意願下跟她舌吻，並解開小美上衣及內衣，親吻、舔舐其左胸、嘴唇、頸部等猥褻行為。

車內凍凍袂條 激吻舔胸猥褻

時隔一週，阿華帶小美去台中秀泰看電影，觀影過程中阿華伸手撫摸對方左大腿，看完電影後再次他再次按捺不住，於停車場車內在未違反意願下舌吻、解內衣、舔胸、撫摸私密處等猥褻行為。

這段師生戀被小美母親得知後，憤而向警局報案，檢方偵結後起訴，由台中地院審理。小美警詢時證稱，阿華都沒有違反她意願，自己也未反抗，每次跟他發生親密行為，沒有造成身體或心理上傷害；而過程中雖曾有擋住一下，但她不是不同意，只是希望別那麼快。

法院勘驗雙方對話紀錄發現，小美稱呼數學老師阿華為「臭澀寶」，也會向阿華報平安，足見2人當時確實正在交往，後續小美也沒有反應感到不舒服等，認定未違反小美意願。

不過阿華對未成年少女猥褻確有其事，法官認為阿華身為老師，明知小美未成年對於性自主及智識不成熟，卻為滿足一己私慾對其猥褻，影響其身心健康與人格發展，實屬不該。

最後法院審酌他與對方完成90萬元賠償款項及捐款18萬元做公益，依涉犯對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪共2罪，判阿華3個月徒刑，合併應執行徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間保護管束，不得對小美實施妨害性自主之不法侵害行為。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

