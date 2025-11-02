台中斃死豬採檢 全為陰性

台中市長盧秀燕昨日出席中央前進應變所記者會表示，距離確診陽性案例已第十一天，市府與中央並肩作戰，以最高強度防疫標準嚴守防線。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍、徐義雄、陳華興、彭新茹∕綜合報導

非洲豬瘟第三階段防疫啟動。台中市長盧秀燕二日表示，台中十月二十七日起全國唯一對斃死豬全面採檢，截至目前均為陰性。桃園市政府則提供「廚餘清運人力補貼」每廚餘養豬場一點五萬元，全市公、私有市場豬肉攤商每攤一萬元營業補助。

盧秀燕表示，市府十月二十七日起主動提升防疫等級，以全國最嚴格標準，每頭斃死豬均採樣檢驗，截至目前結果全為陰性，顯示疫情僅限於案例場內；第二階段市府主動向中央申請，擴大採檢至飼主住所十處，結果皆為陰性。進入第三階段後，再將採樣範圍擴及周邊環境及排水水質，結果同樣安全。

林業署現勘掩埋場圍籬位置，建議設永久圍籬防止野豬誤食。（記者陳金龍攝）

農業局表示，動保處結合各區公所防疫人員加強養豬場訪查與採檢，截至一日已完成一百五十二場健康訪查，十月三十一日採樣二十六場共六十二頭檢驗均為陰性。

另外，市民通報太平山區有民眾私養六頭山豬，農業局前往做環境糞便採樣，非洲豬瘟病毒檢驗皆為陰性。

桃園市長張善政則拍板，提供「廚餘清運人力補貼」，以每廚餘養豬場為單位，每場補助一萬五千元，預計於政策解禁後由農業局受理申請。此外，加碼補助全市四百五十家公立及私有市場豬肉攤商營業損失補貼，每攤一萬元。

新竹縣政府啟動廚餘緊急清運應變機制，由環保局聯合各公所清潔隊全力協助，維護防疫與環境安全；並協助各級學校與清潔隊調整清運時段，確保廚餘分流與清運作業暢通無阻。