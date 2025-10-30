台中斃死豬送雲林燒 中市府：化製車三聯單「甲聯」有塗改

蔡勇勝指出，今天證實是化製車留存的甲聯有塗改，已經行文到雲林縣府希望透過行政程序調出單子釐清。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，但市府疫調說法卻一變再變，多處疑點也引來外界撻伐，其中梧棲案場10天死亡豬隻從117、116頭，更正78頭，又傳出化製廠三聯單中疑似有塗改痕跡，斃死豬頭數不符，農業局今天證實是化製車留存的甲聯有塗改，已行文到雲林縣府透過行政程序調出單子釐清。

市府疫調指10月10日至20日採檢出疫情期間，先說有116、117頭豬病死，最後更正為78頭，農業局副局長蔡勇勝今天在非洲豬瘟前進指揮所記者會指出化製系統登錄為78頭，而116頭是疫情一開始爆發時農友口述，由同仁紀錄下來。

針對化製廠三聯單中甲聯(由化製車運抵化製場後供核對並留存甲聯)與丙斃(豬農留存)死豬頭數不符，蔡勇勝說，農業局確實已掌握到不一致的數字，數字落差待釐清，車子上的聯單(甲聯)確有塗改痕跡，但甲聯前後塗改的數字為何，他則未說明。

蔡勇勝表示，由於台中沒有化製廠，台中市斃死豬是送到雲林，已透過行政程序調單子，這兩天會完成所有程序。

