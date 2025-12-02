台中文化新地標 「台中綠美圖」12/13盛大開幕

【民眾網諸葛志一臺中報導】由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛團隊設計的台中綠美圖，確定於12月13日盛大開館。市長盧秀燕2日在市政會議上表示，綠美圖歷經逾10年籌建、全案由市府自籌52.99億元打造，這是他任內「最感動，而且覺得對市民朋友最有交待的一個重大建設」，並期許台中市的文化格局能「從落後躍升為世界之前段班」，誠摯邀請市民家人共同見證「台中文化新地標的誕生」。

綠美圖的開幕展覽《萬物的邀約》中，最大的亮點是國際級珍品：《小王子》作者的手稿。盧秀燕特別強調，這份珍貴的手稿是「全台首次展出」，《小王子》是「全世界閱讀人口最多的一本書之一」，本次手稿展出不僅豐富了城市的藝文內涵，更突顯了綠美圖具備的國際對話能力，預計將吸引大量讀者與藝文愛好者。

盧秀燕坦言，雖然台中市擁有「文化城」的美譽，但在今年以前，台中市連一座市立美術館和市立總圖書館都沒有，這是一個巨大的文化缺憾。她強調，興建綠美圖的目的就是要「把這樣的缺憾補上」，並將其定位為「國際文化的新地標」和「世界級的文化性地標」。

她也驕傲地指出，綠美圖的落成已引起全球關注，近期國際性報導更將其列為「這幾年全世界最值得參觀的七座新美術館」之一，而綠美圖是「台灣唯一的」一座。她期許綠美圖未來能作為市立美術館與圖書館的「領頭羊」，推廣城市的藝術、文化與閱讀，將台中市打造成一個真正的「文化、閱讀、書香」城市。

綠美圖是全國首創美術館與圖書館共構的文化建築，由8棟獨立建築組成，坐落於中央公園內。設計以通透透明為特點，營造出「森林中的美術館」與「公園中的圖書總館」意象，讓室內外景觀能夠呼應。在建築功能上，綠美圖設有「全台首間挑高27公尺展廳」，這是台灣前所未見，能解決過去美術館高度受限的問題，讓藝術家能夠展出無限想像力的「大型創作」。

值得注意的是，綠美圖在正式開幕前試營運三周內就吸引了逾22萬人次入館。面對如此巨大的參觀人潮，盧秀燕也提醒交通局、警察局等相關局處需加強交通維護與指引等配套工作，確保開幕當天的參訪能夠「有秩序的進行」。