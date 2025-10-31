台中文山掩埋場疑用不當材料埋廚餘 市府澄清：覆土合規、積水為雨水
台中市文山掩埋場近日遭質疑以不當材料覆蓋廚餘，台中市政府今（31）日澄清，強調掩埋作業全程依照規定辦理，覆土使用粒徑較細的沙土，未採用建設局提供的粒徑較大土方。市府也說明，外界關注的積水為雨水沉積，並非廚餘滲水外溢。
環保局指出，依衛生掩埋場相關規範，覆土應選用粒徑較小的沙土，能防止臭味並具氣密效果。日前建設局提出支援土方，但因粒徑較大，經評估不符合使用條件，最終未進入掩埋場。環保局強調，掩埋過程全程依規辦理，未採用不合格材料。
針對掩埋場內部滲水情況，環保局說明，廚餘含水率高，覆土後可能會出現廚餘水上浮現象，但僅限於掩埋坑內，因底部設有不透水布，不會外溢至掩埋坑外。局方也呼籲民眾在家中處理廚餘時盡量瀝乾，以降低廚餘水量。
台中副市長鄭照新補充，外界流傳的照片中，坑外的積水屬於雨水沉積，並非廚餘水外溢。他指出，原本12個緊急掩埋坑已縮減為3個，並依中央指引，以「50公分廚餘配30公分覆土」方式操作；至於已封閉的9個坑洞，覆土厚度則由30公分提高至50公分。
鄭照新強調，覆土土方在使用前皆經檢驗，若發現含黏土或礫石、粒徑過大、不符規定者，均不予採用。
