台中文山焚化廠建新拆舊 爭議未平

台中市政府積極推動「文山焚化廠汰舊換新工程」，22日舉行先期工程祈福動土典禮。（馮惠宜攝）

全國第二老舊、有30年歷史的台中文山焚化廠，在歷經多次流標與長達7年的規畫後，終於在22日舉行「汰舊換新先期工程」祈福動土典禮，台中市政府將採BOT模式，由台泥文山環保科技投資興建，打造高效再生能源園區。唯地方里長到場要求市府必須落實環境影響差異分析與公平回饋，還直言「能動土不一定能開工」，台中市議會民進黨團則怒批市府以開工秀掩蓋垃圾危機。

台中市政府祕書長黃崇典致詞時表示，文山廠設備早已不堪負荷，原有設計日處理量為900噸，但因機械老化及垃圾熱質變動，實際量能僅剩600噸。未來新廠完工後，日處理量將實質重回900噸，處理效能提升50％。

環保局說，此案預計於民國115年動工、118年底完工。新廠將導入低碳技術，預期空汙排放可降低44％至90％，發電效率則提升至25％以上。針對外界擔憂的垃圾處理空窗期，環保局強調採取「建新拆舊」策略，在新廠興建的4年期間，既有設備將維持運作，確保城市垃圾去化不受影響。

但動土典禮現場因環保局派員管制大門進入，引發地方人士不滿。寶山里長廖振源直言，原本應是喜事，嚴密封鎖的舉動讓氣氛變得「怪怪的」。文山里長何中信則痛批，里民已承擔全市垃圾長達30年，如今移址已無可能，但市府必須針對「環境現況差異分析」（環差分析）及公平回饋機制向地方說明清楚。里長們更強硬表示，「今天動土，後續動工不一定可以做。」強調若無具體共識，地方將持續抗議。

市議員周永鴻直指，22日的動土儀式僅是「拆除舊辦公大樓」的先期工程，並非真正的焚化爐主體工程。他質疑盧市府慣用「預告片」式的開工秀來掩蓋實質進度落後，且關鍵的主體工程仍需經過環差分析程序，動工期程根本沒有明確時間表，呼籲市府應誠實面對垃圾危機，而非以公關活動迴避問題。

面對各界壓力，環保局長吳盛忠承諾，未來新廠效能提升後，「燒得多、發電多」，地方回饋金也會隨之增加。市府強調，先期工程包含地質調查、樹木調查及搭建臨時辦公室，是確保後續順利的必要程序，未來將持續與地方溝通，致力消除居民疑慮。