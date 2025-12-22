台中文山焚化廠汰舊換新先期工程動土 環保局：4年內建新拆舊、期間不影響垃圾處理

台中文山焚化廠汰舊換新先期工程動土，市府說，廠商4年內建新拆舊、期間不影響垃圾處理。（圖：寇世菁攝）

台中市文山焚化廠汰舊換新先期工程今天（22日）動土，市府秘書長黃崇典說，這項促參案由台泥文山環保科技公司得標，預計4年內建新拆舊，期間不影響垃圾處理，未來每日可處理900噸垃圾，空污減少，發電效率提升。地方里長要求環差及回饋，否則動土不見得動工，環保局則說，未來燒更多垃圾、發更多電、回饋也會更多。

台中市政府推動文山焚化廠轉型再生能源園區，採促參案辦理，由台泥文山環保科技公司得標，將投資興建新式融合週邊地景的高發電效率焚化爐，配合先期工程22日舉行祈福動土典禮，中午前焚化廠停運垃圾，到場觀禮的文山里長何中信、寶山里長廖振源不滿大門深鎖，氣氛緊張，直說文山焚化廠30年，地方長年承擔垃圾處理風險，要求必須做好環境影響差異分析，公平回饋，否則動土，不見得能動工。市府秘書長黃崇典說，興建新廠會比原來的更好，地方疑慮應該可以消除，會盡力溝通地方。環保局長吳盛忠則說，新廠完工後，會燒更多垃圾，發更多電，回饋地方也會更多。

廣告 廣告

黃崇典表示，文山焚化廠汰舊換新先期工程，要鑽勘土地，調查樹木，興建臨時辦公廳舍，進行環差，廠商預計115年興建、119年營運，4年內建新拆舊，期間不影響垃圾處理，完工後每日可處理900噸垃圾，比現有處理量提高達50％，且各項空氣污染物排放減少達44％～90％，有效改善空氣品質，發電效率更由15%提升到25％以上，由廢轉能，提高能源效率。隨著台中市人口成長，垃圾量持續增加，市府將透過文山廠汰舊換新工程，積極提升處理能力，建立長遠自主的垃圾處理機制，從根本解決垃圾去化問題，廠商承諾園區將來變成綠能中心，屆時歡迎民眾參訪。

台中文山焚化廠汰舊換新先期工程動土，環保局說，先做地質鑽探，樹木調查，興建臨時辦公廳舍，廠商明年動工，4年內建新拆舊。（圖：寇世菁攝）

台泥文山環保科技公司董事長蔡立文說，文山焚化廠建新拆舊，興建新廠，4年完成，新廠運轉後，停止舊爐使用和拆除，所有期程7年內完成。文山焚化廠陪伴台中市民走過城市快速發展的重要階段，隨著設備老化、環保標準持續提升，如何「汰舊換新」，甚至透過汰舊換新，帶給市民完善的廢棄物解決方案，是刻不容緩的工作，台泥文山環保科技公司將秉持「引風、增綠、留藍」原則，以更安全的設計、更低碳的技術、更透明的管理，為台中打造一座環保方舟，與城市共好、與環境共生。（寇世菁報導）