台中文山焚化爐暫停進場 每日300噸廚餘將乾化 減少50％含水量

台中市文山焚化爐因廚餘收受過量，貯坑含水量過高導致滑坡昨晚「暫停進場」，多位市議員25日在議會質詢指出，每天300頓廚餘量如何處理？要求市府盡速提出處理規畫。市長盧秀燕強調，目前調度沒問題，短期會提出脫水機措施，長期則建置高效能廚餘處理，計畫成熟會報告。環保局長吳盛宗表示，已跟廠商接洽，將將採物理壓縮及化學加熱乾化，預計降低50％廚餘量含水量。

台中市議會25日總質詢，民進黨議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿、施志昌等人聯合質詢關心垃圾廚餘處理。（陳淑娥攝）

台中市議會今日總質詢，民進黨議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿、施志昌等人聯合質詢關心垃圾廚餘處理。施志昌指出，根據環保局統計，台中市每日垃圾仍有約200噸處理缺口，加上每日廚餘300噸，合計每日超過500噸以上的缺口，若加上焚化爐歲修，垃圾問題更加嚴峻。

黃守達痛批，市府短中長期計畫是什麼？能夠去化多少廚餘？過去7年環保局難道沒有任何的規畫嗎？台中市民要的不是空頭保證，要的是計畫內容。

施志昌提到，廚餘問題從單純的環保課題惡化成迫在眉睫的重大民生危機，全市垃圾處理系統處處卡關，質疑吳盛忠在外埔綠能園區二期設施、或者市府口中說的新技術尚未啟用、量能嚴重不足的過渡期間，市府的應急手段是否就是讓大量廚餘與一般垃圾混燒？會不會下一個關閉的就是后里焚化爐？

台中市長盧秀燕強調，廚餘去化目前調度沒問題，短期提出脫水機措施，長期則建置高效能廚餘處理。（陳淑娥攝）

盧秀燕強調，為妥善處理垃圾與廚餘，短期內啟動分流調度因應，例如以脫水設備降低廚餘含水量協助處理；中長期則啟動完整計畫，包含建置高效能廚餘處理設施、黑水虻等多元處理技術。她強調市府責無旁貸，因應未來可能禁止廚餘養豬，勢必須提出系統性的去化解方，加速完善處理量能。

環保局長吳盛宗表示，目前已跟廠商接洽，將採物理壓縮及化學加熱乾化，預計可降低50％廚餘量含水量。環保局說明，昨傍晚文山廠出現垃圾車進廠車潮，環保局即時啟動分流調度，並於4時30分暫停垃圾傾卸，1小時內即完成垃圾貯坑調整作業，晚間5時30分恢復開放垃圾車正常進廠。

另謝志忠也關心廚餘禁止養豬後，學校午餐廚餘每天20多噸如何去化，傳出清運業者醞釀漲價，要求廚餘不得堆在校園。教局長蔣偉民說，已定26日邀集學校和廚餘清運業者研商因應之道。

