台中文山焚化爐「滿出來」議員追解方 環保局長：我化工高考狀元會克服

政治中心／羅欣怡報導

民進黨籍台中市議員江肇國，追問新上任環保局長有關文山焚化廠問題。（圖／翻攝自台中市議會YT）

台中市廚餘問題一再延燒，今（26日）市政總質詢時，民進黨籍市議員江肇國直指到現在還有人在偷餵廚餘，甚至文山焚化廠因混燒廚餘超量，已經過載。議會殿堂上，江肇國與新到任的環保局長吳盛忠唇槍舌戰，但吳盛忠信心滿點，認為自己的專業可以讓問題迎刃而解，甚至還誇口自己是「化工高考狀元」，一定會克服困難，惹笑議場上所有人，也讓江肇國直呼「真的是個人才」。

江肇國質詢時，先播放一段跟拍影片，指出在全面禁止廚餘餵豬的情形下，還有人在大肚偷餵廚餘，接著一段13秒的影片，則是文山焚化廠因混燒廚餘超量，造成垃圾含水比例過高，整個滿溢而出，大量垃圾持續滑落，畫面觸目驚心。

環保局長吳盛忠指出自己是「化工高考狀元」，相當有信心。（圖／翻攝自台中市議會YT）

江肇國點名新到任的環保局長吳盛忠，到現在很多事情都搞不清楚狀況，被問到相關問題也都一問三不知，接著他追問吳盛忠怎麼解決文山焚化廠的問題時，吳盛忠雙手抱胸，說要用固液分離機，但卻遭江肇國打臉「第一，沒有空間，第二，設備還在談第三，你的廚餘多了1道程序，沒有人做這個工作。」

吳盛忠也當場回擊「我就是要克服困難，沒關係，等著看啦！」他也信心滿滿指出，那個（固液分離機）很簡單，就裝設在當地的焚化爐旁邊，還掛保證「台灣做環保的，跟你保證，我一定是領先啦。」

這樣的答案，也讓江肇國莞爾一笑，直呼「真的蠻優秀的局長，我欣賞你的魄力啦齁，那我也覺得你講話，講那麼滿也很不錯，但是做出成績來。」

吳盛忠更說自己已經做了40年的環保，「中華民國沒有比我清楚的人啦，唉呀～我清楚是技術啦，我讀化工高考狀元啦！」這句話才說完，議場上的民代和官員也對發出笑聲，江肇國也調侃「真的是個人才！」

