台中文山焚化爐BOT案延宕多時 1評委被爆與得標廠商有關

民進黨議員何文海質疑文山焚化爐價高且工程延宕，現在又傳出疑似有弊案。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市文山焚化爐BOT已發包，民進黨市議員何文海今天在市議會提出質疑，文山焚化爐興建經費97億，已延宕7年，他接到陳情，指文山焚化爐是「台泥達環文山合作聯盟」得標，但評審委員有一位是台泥和平發電廠的獨立董事，是否有圖利之嫌，要求環保局清楚。

環保局長陳宏益表示，第一時間就有其他議員提供正式書面文件，第一時間已移送給財政部，請財政部做明確解釋。

議員何文海表示，文山焚化廠BOT案盧秀燕近7年任期一再延宕，沒有做環評就原地重蓋，不但預算增一倍多，時程也一拖再拖，林佳龍任內40多億的規劃，日前標出去已經是94億，台南只有72億且已準備要運作。

何文海說，有人爆料，此一BOT案評審委員人數有7人，其中一位評委本身擔任勝出團隊的子公司獨董，是否有違利益迴避原則?

何文海說，依據評選委員的規定，本人與配偶與申請案件中之申請人或負責人間現有或3年內曾有雇傭、委任或代理關係者，應主動向主辦單位辭職，而未主動辭職者，主辦單位亦應予以解聘。

何文海說，此案達92億元，是由台泥達環文山合作聯盟得標，但其中一位委員，卻是台灣水泥子公司和平電力股份公司的獨立董事，此舉有無違法？

他強調，先前曾有國內百億採購案，出現評審在標案結束後擔任得標者獨董，經檢調調查後撤銷該得標案件，而今天台中文山焚化廠的案子是有得標廠商的子公司獨董竟然擔任評選委員，這是更嚴重的事情，他要求環保局說明，也同時表示會送政風及法制單位做出解釋。

環保局長陳宏益表示，該案已移送財政部，請財政部做明確解釋。(記者蘇金鳳攝)

