台中文青必訪！老宅早午餐×特色水潤餅，復古美味一次擁有

強生與小吠這二個早午餐控又出動啦！這天來到西屯區店名可愛之外、份量也不少的早午餐▸人家是女生◂來用餐～

跟著導航來到文青風的人家是女生店面外觀，需要先在週邊停好車再步行過來。

深色木質風的店面搭配些許植栽，窗框中間好像是山的形狀也很可愛耶！

進到店內後放眼望去就是所有的營業空間，大多以二人座為主，整體座位大概十來個。

裝潢是滿滿的台式復古文青風，鐵花窗、木頭拼接花磚桌面。

櫃台和牆上還有店家收藏的木製哆啦A夢公仔，也好拍到不行～

菜單Menu

菜單以肉肉套餐和蛋奶素套餐為主，搭配上也算是蠻有自家特色的，套餐都有附一杯紅茶。

上面附的紅茶是固定微糖，下方補差價升級熱拿鐵奶味蠻濃郁的，喝起來順口不會有苦韻。

墨西哥烤雞腿套餐

套餐附的是軒汀茶莊的紅茶，微糖甜度剛剛好。

搭配的水潤餅有加肉桂粉，吃起來蠻有嚼勁的！這個很特別～

墨西哥雞腿外皮有焦香味，整體調味偏甜哦～

生菜給的超多，搭配莓果醬吃起來酸酸甜甜！

還有附上薯塊，這份量真的不怕吃不飽呀～

焗烤起司馬鈴薯吐司

使用堂本吐司搭配水耕生菜，吐司上面鋪滿鬆軟綿密的馬鈴薯，烤過後起司跟馬鈴薯的香氣直衝腦門啊～

除了滿滿的馬鈴薯泥還有薯塊耶！澱粉控必點這道～

吐司口感非常鬆軟，搭配口感綿密的馬鈴薯泥再加上調味烤起來之後整體蠻香的，這道也有喜歡

大人味ㄟ焦糖布丁

口感偏紮實感，吃得到微小的糖粒但不會過份甜膩。

中間的鮮奶油裝飾含萊姆酒，這道布丁當做飯後收尾超完美啦

這天吃完覺得整體口味上都還不錯，餐點部份也算是小有特色，環境簡單舒適不管是約伴來吃或是自己來用餐都挺適合的，喜歡早午餐的朋朋們有空也來踩點踩起來囉！

人家是女生

地址：台中市西屯區上仁街113號

電話：04-2452 4780

營業時間：09:00-15:30（週六週日營業至16:00，週三週四公休）

IG：https://www.instagram.com/iamagirl_brunch/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘