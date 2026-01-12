台中料理烘焙教學課程推薦專業廚房場地租借

【商家指南推廣專題】

適合任何年齡層的廚藝課程。圖片由HCASA提供

學習料理或烘焙能為日常增添值得期待的片刻，HCASA就是擁有優質環境與舒適氛圍，憑藉完善設備與專業教學獲得口碑的台中料理烘焙教學課程推薦品牌，除了多元料理體驗，品牌也提供高品質的廚房場地租借服務，讓民眾能在安靜、完善的私人空間中盡情享受料理樂趣。

HCASA的母公司「即時修工程行」，專營衛浴設備與水電工程，同時也是和成中區總代理商，經過多年深耕後，洪老闆希望讓顧客能在選購設備時擁有實際體驗，因此打造一處溫馨且結合室內設計專業的展示空間，呈現能實際使用的廚具與衛浴設備空間，幫助喜歡料理的人能在安靜、舒適的環境中享受烹飪，這份理念也促使台中料理烘焙教學課程推薦品牌HCASA，在2025年正式誕生，象徵即時修工程行二十週年的全新里程碑。

在課程設計方面，台中料理烘焙教學課程推薦品牌HCASA與多位業界名師合作，包含餐酒館主廚、米其林餐廳副主廚、資深素食廚藝老師、知名甜點鋪主廚以及人氣中餐廳負責人，提供西式、法式、全素料理、日本料理、烘焙等多元料理主題，授課內容規劃完整，滿足不同程度與興趣的學員需求。

更合作中西醫學兼修的胡慎知博士，以及教學經驗超過30年，致力於烹飪健康蔬食／原型食物的張樹貞老師，共同開設以「健康、蔬食、養身」為主軸，針對現代人的文明病，將中藥食材入菜，呈現不同風味及面貌，讓更多人接受蔬食；傳遞美味的同時，也能夠將健康帶進日常生活之中！

課程分為兩種形式，三小時的料理體驗課讓學員在短時間內掌握技巧，並能在課後享用老師親手製作的fine dining等級料理，深受初學者喜愛；另一類則以實作為主，學員在課堂中會有約七成時間親自操作，課程長度與費用則依主題調整，適合想加強廚藝技巧的族群。

為了維持學習品質，HCASA的每堂課皆採小班制，一班最多八人，學員可在課堂中隨時提問，老師也能在操作過程逐一協助，讓學習節奏自在又扎實。課後還會邀請學員加入專屬群組，當在家練習時遇到問題，仍能向老師詢問與討論，這也是品牌能入選台中料理烘焙教學課程推薦名單的原因。

除了課程，HCASA的廚房場地租借服務也吸引許多內容創作者、企業活動與主題聚會使用。場地內配備專業級器具，包含精緻碗盤、餐具、冰箱、咖啡機、瓦斯爐、IH電磁爐、蒸烤箱、果汁機、電鍋、飲用水、製冰機與洗碗機等全新設備，若為商業用途，還能額外租借投影機與布幕，十分適合品牌講座、料理示範、課程拍攝或團隊活動，租借時間以四小時為基準，若有特殊需求可彈性調整，對使用者而言相當便利。

若活動需要專業料理支持，HCASA能協助安排私廚服務與規劃客製菜單，例如：親子料理課、健康蔬食主題、少糖少油飲食等。目前，品牌已吸引不少料理初學者、想要提升廚藝的主夫主婦、渴望嘗試不同飲食風格的上班族，甚至是需要舉辦活動、拍攝或聚會的人們，共同在此感受廚藝學習的樂趣與自在，並透過料理建立起更多生活中的美好。

若您正在尋找專業可靠的台中料理烘焙教學課程推薦品牌，或想找到設備完善、租借彈性的廚房場地租借空間，HCASA提供的教學品質、場地規格與專業師資，都不會讓您失望。

店家名：HCASA

聯絡電話：04-2201-8288

地址：台中市北區篤行路342號1樓

營業時間：週一至週六08:00~17:00

聯絡時間：週一至週五08:00~17:00

FB：https://rink.cc/typ84

LINE：https://rink.cc/lgr8m

（LINE ID：@hcasa）

以上訊息由HCASA提供