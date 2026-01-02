【台中新人輩出3-1】台中北屯戰局熱 市長子弟兵、超強戰將看點多 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026地方選舉剩餘不足一年，各地欲參選的候選人陸續掛上看板、勤跑基層尋求支持。台中市第8選區（北屯區），因前市議員黃健豪當選立委、現任議員陳成添赴農會擔任理事長，預計將會「釋出」2席，也讓藍綠白3黨積極爭取。其中，國民黨由現任台中市運動局專員的吳宗學呼聲最高，他不僅是台中市長盧秀燕子弟兵，連陳成添也表態支持；另外，前台中市新聞局長吳皇昇披民眾黨戰袍參戰；綠營部分，外界傳聞超強戰將前立委陳柏惟有機會被徵召上陣，都讓北屯區戰局埋下更多不確定性。

國民黨最早開跑、跨區組F4拚初選

北屯區人口有30萬人，6席市議員，縣市合併後原本藍綠各占3席，但黃健豪2018年擠掉民進黨一席後，連續兩屆都是藍4綠2，加上這裡是盧秀燕本命區，在盧助攻下，讓北屯區成為全市最藍選區。

黃健豪與陳成添都是國民黨籍，在黃健豪轉任立委後，地方就有不少有志之士蠢蠢欲動，去年原有7位新人躍躍欲試，在經過勤走基層試水溫後，目前有4位，包括立法院副院長江啟臣幕僚許育璿、吳宗學、工策會幹事顏建程等人，若協調未果，勢必得走向初選。

若以上一屆初選條件來看，非政二代、新人參政、35歲以下為加權條件，現年33歲的吳宗學加權指數100%，加上他已掛出與陳成添合照看板，陳成添也表態支持。另外，吳宗學也藉由專員身分，出席各種活動場合增加曝光度，外界普遍認為他出線的機率最高。

【台中新人輩出3-1】台中北屯戰局熱 市長子弟兵、超強戰將看點多 7

陳成添表示，在吳宗學身上看到與自己一樣對於服務的熱情，更重要的是吳宗學懂地方需要，故將全力協助年輕世代，投入北屯區市議員選舉，傳承服務與延續地方建設。

吳宗學自大學畢業後，就跟在時任立委的盧秀燕身邊長達10年，其年輕活力的外型，還被盧秀燕形容為「台中王齊麟」，是實實在在的盧秀燕子弟兵。

吳宗學表示，10年來，他看著北屯從地方型城市，逐步成為台中人口移入最多的區域，深刻體會城市進步，需要傾聽民意、務實推動。他希望成為能真正反映民意、推動建設的橋樑。

另外，吳宗學也透露，和「對手」許育璿是多年舊識，日前與下屆市議員選舉的新生代陳清崧、涂力旋合體「新力F4」。在藍營初選下，推測至少有2席新人空間，因此他與許是屬於良性競爭關係。

提到「新力F4」，許育璿表示，他們4人的共同特質是不只年輕，還都是年輕爸爸、熱愛運動、戶外陽光不怕曬，在各自的區域努力打造宜居環境，更關心這塊土地，希望台灣可以更好。

許育璿強調，他從江啟臣國民黨主席時期，便擔任台中市黨部發言人，在黨部有完整歷練，處理各方面事務都較快速，也聽得懂選民需求，加上資訊背景出身，未來AI成主流，他也有發揮空間，是屬於「全方位型」。

另外，顏建程早在一年多前就開始在北屯區掛上看板，並參與各社區活動，爭取曝光。但地方認為，顏過早布局，選戰的溫度恐怕會冷掉。

民眾黨3+1搶1席 藍白合成關鍵

民眾黨因在大罷免時，協助國民黨「反罷」活動，為2026選情再添合作機會，地方認為，議員屬於多席次，仍是「兄弟爬山、各自努力」，雖稱不上完全的合作，但若藍白兩陣營的母雞能互相拉抬，打出「N+白」，也不失為兩黨之間和諧。

民眾黨在北屯區原先也出現4人參選，包括邱于珊、許瑞宏、陳諭韋及吳皇昇，但陳諭韋12月23日自行向民眾黨台中市黨部遞交退黨聲明書，宣布將以無黨籍身分參選，目前仍有3人協調。

民眾黨中央委員江和樹日前曾點名吳皇昇是戰將，「沒有選擇戰場的機會」，但經過吳皇昇親自拜會、長達2小時交流後，也對吳改觀。江表示，台灣民眾黨給人才、年輕人機會，吳皇昇是前台中市新聞局長，也到新竹市府服務過，有足夠經驗，且有論述，不僅是個人才，也符合北屯區、民眾黨的樣子。

「良性競爭是好事。」江和樹說明，邱于珊為民眾黨拚搏，不僅是他團隊主任、台中選哲之友總會長，在民眾黨最艱難的時候也沒有選擇離開。許瑞宏則中央委員，有意參選，這都是一個好事，讓選民能夠多重選擇。

江和樹直言，一開始喊話黨中央，是希望用協調方式，若是人才，是否能禮讓給其他有意願的人，而非由黨中央直接認定，讓地方沒有辦法協調；但他強調，現在有良性競爭是好事，若協調不成，就採取民調方式，只要黨內初選過，就全力支持，也有信心拿下1席。

民進黨各派系佔1席 陳柏惟動向受關注

相較於其他兩黨，綠營盤面較穩，民進黨台中市黨部主委許木桂表示，北屯區將推舉3位，將是各派系佔1席，目前確定的有曾咨耀（正國會）、謝家宜（英系），新潮流的部分，若前議員蔡雅玲再度參選，就確定是她；若不是，應該會再推派新人，但3月才會登記，現在時序仍過早。

另外，前立委陳柏惟戶籍在北屯，雖然目前是無黨籍，近日被點名披綠袍上陣。陳柏惟日前則回應外界，若民眾有需要，他義不容辭，不過目前尚無此想法。有地方人士表示，還未看到陳在當地有進行各種活動、看板等。許木桂則說，3月登記，若人數超過3位，4月才初選，未把話講死。

照片來源：吳宗學、許育璿提供

