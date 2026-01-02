【台中新人輩出3-2】陳清崧、曾咨耀擁「前輩」基層實力 政二代不敢懈怠賣力跑 15

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026地方九合一大選，議員選戰敲響戰鼓，台中市第5選區（潭子、大雅、神岡區）、第8選區（北屯區）被視為「一級戰區」，本屆兩區皆上演12搶6的激烈局面，下屆除現任尋求連任外，藍綠白都有新人投入，可預期仍是「參選爆炸」的戰場。其中，國民黨議員羅永珍兒子陳清崧、民進黨議員曾朝榮兒子曾咨耀，頂著「前輩」連霸實力，快速累積基層人氣，可望接棒。

羅永珍表示，她從政近30年，受到鄉親長期支持，雖自信仍有實力再選，但地方需要新血，若順利交棒給兒子，她將轉往幕後「退而不休」，持續服務基層。

廣告 廣告

「不只拜票、更是拜師。」陳清崧表示，自從宣布接棒的那一刻起，就全心投入「拜票模式」。每天穿梭在大大小小的活動中，盡可能握到每一雙手，爭取更多的曝光與大家的認可。

陳清崧解釋，跟在羅永珍身邊跑行程，看著她如何待人接物、如何傾聽鄉親的心聲，她的每一個言行舉止、累積下來的服務經驗，都是最好的榜樣。他直呼，這就是最真實、最珍貴的「身體力行」的傳承，不管是前輩的提點，還是鄉親建議，遇到的每一個人、每一件事，都是他可以學習的地方。

陳清崧坦言，他心裡明白，大家願意給他機會，是因為對羅永珍長期服務的信任，自己絕對不會辜負這份信任，更會將這份壓力轉化為動力，加倍努力。接下來他會延續「認珍」的精神，更要讓服務升級，讓潭雅神變得更好！

【台中新人輩出3-2】陳清崧、曾咨耀擁「前輩」基層實力 政二代不敢懈怠賣力跑 17

另外，台中市5連霸議員曾朝榮的兒子曾咨耀，也將接棒父親，投入市議員選舉，曾朝榮表示，讓兒子先好好學習服務，以獲得鄉親認同。近日立委何欣純積極合體各區黨內議員，跑攤參與耶誕親子活動，曾朝榮也全權把活動交給曾咨耀規劃，希望能增加曝光度。

民進黨台中市黨部主委許木桂則肯定曾咨耀，並表示，曾咨耀其實在地方已經耕耘5、6年，從上一屆就開始勤跑基層，現在北屯區每一個活動都會看到他，且他服務態度很好、待人親切。

另外，針對第5選區，民進黨內評估有3席空間，許木桂表示，大雅區上雅里長陳映辰、前市議員許水彬媳婦林鈺梅都有意參選，兩位也都是首次投入市議員選舉，林鈺梅也可算是「政二代」，但若登記人數超過提名席次，將以初選決定最強人選，且根據機制，現任無優勢，需所有有意參選人共同初選。

【台中新人輩出3-2】陳清崧、曾咨耀擁「前輩」基層實力 政二代不敢懈怠賣力跑 19

林鈺梅表示，許水彬曾爭取許多重大建設，如上雅里活動中心，每一項建設從起頭到落成都不容易，她看見許水彬過去對地方的用心，甚至部分建設是許自掏腰包協助完成，只為了讓家鄉更宜居。她坦言，因為許水彬過去的努力，給予她許多愛屋及烏的支持者。

林鈺梅指出，潭雅神地區是全球自行車產業最重要的基地之一，其中深耕神岡近30年的愛爾蘭速聯集團，長期受限於找不到合適的合法工業用地，只能橫跨工業地與農地，被迫蓋成違章工廠。在遷往潭子興建新廠後，帶來新的就業與投資，但神岡即將面臨人流外移、商圈衰退的強烈衝擊。這些迫在眉睫、必須在議會中處理的結構性問題，再再顯示，神岡原廠區的土地規劃不能再拖，必須盡速協助轉為合法用地，引進新的廠商進駐，才能穩住地方經濟，也守住數千名市民的生計。

林鈺梅補充，當年豐洲一期的規劃，就是許水彬的遠見，為地方打開新的發展空間。未來她也會效仿這樣的規劃精神，以實際提案面對在地居民的問題，推動真正能解決困境的政策。

照片來源：取自陳清崧、曾咨耀、林鈺梅臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【台中新人輩出3-1】台中北屯戰局熱 市長子弟兵、超強戰將看點多

【台中新人輩出3-3】陳清龍喊話拚組議會黨團 江和樹：柯文哲下鄉中南部做造浪者

【文章轉載請註明出處】