【台中新人輩出3-3】陳清龍喊話拚組議會黨團 江和樹：柯文哲下鄉中南部做造浪者

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026大選升溫，民眾黨因在大罷免期間協助國民黨立委「反罷」，為藍白再添合作機會，甚至台中、彰化兩縣市都喊出「組議會黨團」，參選人登記熱絡，但受限於長年在地方扎根不深，加上執政縣市僅有新竹市高虹安，外界擔憂，在沒有母雞帶領的情況下，民眾黨恐難突破重圍。對此，民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，母雞是加分，但參選人本身條件也要足夠，他並透露，現階段規劃，只要該區應選議員有4席以上、且民眾黨有合適人選都會提。

民眾黨目前登記參選人，包括第4選區（后里、豐原區）連小華、第6選區（西屯區）劉芩妤、第12選區（太平區）許書豪，以及第13選區（大里、霧峰區）江和樹。其中，江和樹身兼民眾黨中央委員與現任議員，在基層地方有一定實力；連小華則為陳清龍妻子，雖是「新人」，但在地服務也超過20年，基本盤面穩固。

「對母雞不煩惱。」陳清龍認為，在藍白合基調下，藍營也有可能成為民眾黨的母雞，加上前黨主席柯文哲曝露要往中南部發展，未來也可能為地方參選人站台。他強調，議員選舉席次較多，反而著重在候選人基本條件，因為要跟其他政黨候選人競爭，有母雞是加分，自身條件也很重要。

針對這次提名的新人，江和樹表示，2022年九合一選舉時，未充分考量候選人本身特質，但這次提名採「精兵制」，例如被封為「小草女神」的黨部發言人劉芩妤，在台北3年多時間，經驗值沒有問題，加上外型亮眼，又有親和力的社群經營方式，累積不少粉絲。他分析，西屯區有許多新住民、中科人，盼能用「刺客型」參選人催化年輕人的票，最終目標是希望民進黨減少一席。

至於太平區許書豪，江和樹說，大里、太平可算是同一個生活圈，許自他擔任里長到市議員，一直陪同勤跑地方，加上民眾黨前主席柯文哲在2024總統大選時，在太平「新」字輩的里（如新興里），都拿下51%亮眼成績，若該區能採取「N+白」，讓民眾黨取代現有2位民進黨議員其一，都能展現藍白合作精神。

「我們不是要來執政，而是來制衡。」江和樹感嘆，中央地方要連線，政策才能推動，若中央有人、地方沒人也難施展，最終希望2026成立黨團，「坐6、搶7、望8」。

江和樹進一步解釋，民眾黨在1月初還會公告北屯區等其他區域參選人；公告完畢，會尋求無黨籍的提名與徵召。他認為，如市議員吳佩芸從時代力量退黨後，無黨籍身分，可否與民眾黨合作、協助催票，最終讓吳有加入機會民眾黨，這些都是努力方向。

至於民眾黨母雞在哪？江和樹認為，以藍白合作前提下，不用怕沒有母雞，加上民眾黨最強母雞就是柯文哲，希望柯文哲在判決出爐、甚至年後能夠下鄉中南部做造浪者。

江和樹補充，不是要參選才是最強母雞，也要看現況是否可行，民眾黨在台中市長選舉沒有人選，也不會攪局，希望藍白對此有默契，即白營支持藍營推出的候選人。他並強調，最終影響結果的並非藍綠，而是靠白的中間選民決擇。

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇則認為，母雞並非要限定在單一個人，他認為，民眾黨非藍非綠，屬於第三政黨，「母雞應該是要徵求中間選民的認同」。

