台中新光三越氣爆偵結起訴13人 都發局重申嚴格審查、精進管理

台中新光三越氣爆偵結起訴13人，業者說尊重，市府都發局重申，嚴格審查、精進管理 。（圖：中市府提供）

今年2月13日，新光三越台中中港店發生氣爆案，造成5死35傷，檢方今天（30日）偵結，共起訴相關幹部等13人。新光三越表示，尊重司法。市府都發局則說，對此事件深表遺憾，重申「公共安全絕無捷徑」，事故後已採行「優於法令」的最嚴格標準，進行復業審查，同時推動多項精進方案，建構更嚴密的公共安全防護網。

新光三越中港店氣爆案，台中地檢署歷經10個多月偵辦，今天調查偵結，強調中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫，就進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，施工前又未確實關閉12 樓瓦斯總開關及分歧開關，導致瓦斯主幹管遭扯落破損後仍持續供氣外洩，於達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆，造成氣爆慘劇，將新光三越中港店許姓店長等13人，依過失致死等罪嫌，提起公訴。

針對檢方起訴，新光三越表達尊重，將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。強調事故後，已展開全台營業據點安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式，建立可持續的風險控管體系，全面提升自我要求。

都發局則說，事故後累計開罰60萬元，並勒令該店停用200多天。針對復業程序，都發局祭出極為嚴苛的把關措施，要求業者必須完成「全棟修復」，且所有結構、瓦斯、機電管線修復，皆須經專業技師簽證。更首度引入雙重保險機制，除由業者委託的「第三方」認證外，更須通過都發局委託的「第四方公正單位」勘驗合格，才准予恢復使用。為防堵公安漏洞，5月起，推動「室內裝修全民督工制度」，針對大型餐廳與場所強制揭露施工資訊，供全民共同監督。同時，都發局已正式發函建請中央修法，研議建立「瓦斯檢查紀錄合格證」或「瓦斯合格標章」制度，將瓦斯管線檢驗比照昇降設備模式，納入公安申報的必要文件。都發局強調，未來將持續檢討管理機制，與中央及相關單位密切合作，以最嚴謹的態度守護市民生命財產安全。（寇世菁報導）