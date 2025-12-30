台中新光三越氣爆偵結 瓦斯未關釀禍、13人被起訴

發生在今年2月13日的台中新光三越中港店氣爆案，台中地檢署今（30）日偵結案，認定新光三越總公司及相關管理、承攬人員共計13人，分別涉犯刑法過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌，造成5人死亡、35人受傷的重大意外，向台中地院提起公訴。

台中地檢署表示，氣爆案發生後，立即指派主任檢察官鄭葆琳率同檢察官李承諺指揮偵辦，並親赴現場履勘，釐清氣爆原因。偵辦過程中，前後共傳喚被告及證人共89人次，並調閱行政簽稿、會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線及開關配置資料等文件。

根據起訴書，檢方調查發現，新光三越中港店在施作改裝工程期間，存在多項重大疏失，全都被檢方一一列出。除了施工單位未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫就進場施工。更嚴重的是，施工前未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，因而導致瓦斯主幹管遭扯落破損後，瓦斯持續外洩，最終達到爆炸濃度，最終因電纜剪運轉產生火花，引燃已達爆炸濃度瓦斯，引發這場可以避免的重大傷亡意外。

檢察官進一步指出，施工單位在拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，形同讓工地暴露在危險之中。經交叉比對釐清各層級管理責任後，確認多項違規行為環環相扣，最終釀成悲劇。

13名被告身份包括新光三越總公司、總公司店鋪開發部滑姓副理、吳姓課員、中港店許姓店長，以及負責中港店店鋪管理、電機及消防安全管理業務的莊男、呂男、李男、謝男。此外，承包12樓裝修工程的協鑫室內裝修公司負責人陳男、豐厚工程行負責人吳男、鎮合工程負責人王男、王姓員工及怪手司機李男也一併遭到起訴。

