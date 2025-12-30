台中新光三越氣爆偵結 13人遭起訴

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說明，「本案顯示新光三越總公司於高風險工程中未落實法定安全管理責任，管理疏失層層堆疊，造成無可回復之重大危害。雖業者已與部分被害人及家屬達成和解，惟被告等人過失情節重大，鑒請法院量處適當之刑，以示懲儆。」

檢方調查發現，新光三越的改裝工程未依法申請室內裝修就進場施工，在拆除瓦斯漏氣檢知器後卻沒有採取有效替代防護措施，施工前也未確實關閉瓦斯總開關，接連疏失造成瓦斯管破損，氣體外洩後遇到熱源就引燃氣爆。

廣告 廣告

由於在高風險施工場域卻未落實法定管理責任，事後更推諉卸責，因此建請法院對於起訴的被告量處適當之刑。

更多公視新聞網報導

全聯倉儲大火案偵結 全聯等3公司14人遭起訴

台中新光三越氣爆10人改列被告 初判天然氣主幹管斷裂釀災

台中新光三越11樓疑施工坍塌 消防局釐清傷亡、事故原因中

